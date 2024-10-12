Üye Girişi
Haberler

14. Kocaeli Kitap Fuarı'nda Ziyaretçi Yoğunluğu

14. Kocaeli Kitap Fuarı'nda Ziyaretçi Yoğunluğu
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Savaşın ve Acının Edebiyatı' temalı 14. Kocaeli Kitap Fuarı, hafta sonu yoğun bir katılım ile gerçekleşti. Ziyaretçiler, stantları gezip kitap satın alırken, imza günlerinde uzun sıralar oluştu. Fuara katılanlar, öğrenme ve kitap sevgisini vurguladılar.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl "Savaşın ve Acının Edebiyatı" temasıyla düzenlenen 14. Kocaeli Kitap Fuarı'nda, hafta sonu ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

Fuarın düzenlendiği Kocaeli Kongre Merkezi'ne bağlanan yollarda ulaşımın kolay sağlanabilmesi için zabıta ve polis ekipleri görev yapıyor.

Yoğunluk nedeniyle Seka Devlet Hastanesi ile Sekapark 3. etap otopark alanları dolunca bazı vatandaşların araçlarını Plajyolu mevkisinde yol kenarına bıraktıkları görüldü.

Seka Devlet Hastanesi otoparkından kongre merkezine bağlantıyı sağlayan üst geçidin merdiveninde kitapseverler zaman zaman sıra bekledi.

Fuar alanına ulaşan ziyaretçiler, stantları gezdi, kitap satın aldı. Bazı ziyaretçilerin kucaklarında bebeklerle kitapları incelediği gözlendi.

Ziyaretçiler, bazı yazarların imza gününde de uzun sıralar oluşturdu.

"Aradığımız kitapları burada buluyoruz"

Fuara kızıyla gelen İlhan Şanslı, AA muhabirine, organizasyonu bu hafta üçüncü kez ziyaret ettiğini, boş vakitlerini ailesiyle kitap fuarında geçirdiğini söyledi.

Fuar dolayısıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden Şanslı, şöyle konuştu:

"Çocuklarım burada çok güzel konferanslara katılıyor. Konferansları beklerken stantları gezip kitap alıyoruz. Aradığımız kitapları burada buluyoruz. Çocukların kitaba ilgisini görüyorum. Biz ailecek kitabı alıp bir köşede okumuyoruz. Çocuk kitabı da yetişkin kitabı da olsa bir kişi o kitabı okuyor, diğerleri onu dinliyor. Bu şekilde anlatılanı anlayıp öğütler alıyoruz. Burada kitap, öğrenmek ve öğüt almak var. Biz kitap fuarına öğüt almaya geliyoruz. Farklı mecralardan insanlar olarak buraya gelsek de sonuç olarak buradaki ana düşünce öğrenmek, zihinde yeni ufuklar açılması. Bunlar bizim için çok kıymetli."

Ziyaretçilerden Tayfun Eren Geyik de kitap fuarının şehrin sembolü haline geldiğini belirterek, her sene buraya geldiğini ve kitap satın aldığını söyledi.

Geyik, küçüklüğünden gelen kitap okuma sevdasının kendisini fuara çektiğini, yoğunluğa rağmen buraya gelip zaman geçirdiğini ifade etti.

Fuar, yarın 21.00'e kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA / Kadir Yıldız - Güncel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yerel Haberler Kültür Sanat Etkinlikler Edebiyat kocaeli Eğitim Güncel

Oyuncak ve bisiklete vergi geliyor mu? Kafa karıştıran maddeyle ilgili net açıklama

Oyuncak ve bisiklete vergi geliyor mu? Kafa karıştıran madde netleşti

 '3. madde değiştirilsin' dedi tepkiler art arda geldi: Bu devlet yıkılırsa hepimiz altında kalırız

'3. madde değiştirilsin' dedi tepkiler art arda geldi

 İstanbul'da Cümülonimbus paniği: Pilotlar havada tur atıyor iniş yapamıyor

Pilotlar bulutlardan kaçmak için havada tur attı
Sağanak, fırtına ve dolu dakikalar içinde etkili oldu, çatılar uçtu, minareler devrildi

Sağanak, fırtına ve dolu hayatı felç etti: Çatılar uçtu, minareler devrildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Serdar Gözübüyük kimdir, aslen nereli? Van Rojin Kabaiş SON DAKİKA! Bulundu mu? Fas Orta Afrika Cumhuriyeti maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Fas maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Güney Kıbrıs Romanya maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Güney Kıbrıs Romanya maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Gönül Dağı oyuncuları isimleri Belarus Kuzey İrlanda maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Belarus Kuzey İrlanda maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Sırbistan İsviçre maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Sırbistan İsviçre maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? EXXEN canlı maç izle! (UEFA ULUSLAR LİGİ) EXXEN kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın! 12 Ekim EXXEN spor canlı izle Polonya Portekiz CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Polonya Portekiz maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? İspanya Danimarka CANLI izle! (ŞİFRESİZ) İspanya Danimarka maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Dmitry Bivol vs Artur Beterbiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.