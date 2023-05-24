14 kişinin yaralandığı 'Damsız giremezsiniz' tartışmasına 1 tutuklama daha

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, 'damsız' oldukları gerekçesiyle gece kulübüne alınmayınca kapıdaki görevliler ile müşterilere saldırıp, 13 kişiyi bıçakla yaralayan 4 kişiden, kendisi de aldığı darbelere bağlı yaralanan Ferhat G., hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınıp, tutuklandı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, 'damsız' oldukları gerekçesiyle gece kulübüne alınmayınca kapıdaki görevliler ile müşterilere saldırıp, 13 kişiyi bıçakla yaralayan 4 kişiden, kendisi de aldığı darbelere bağlı yaralanan Ferhat G., hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınıp, tutuklandı. Ferhat G. ile birlikte olayda tutuklu sayısı 2'ye çıktı.

Olay, 15 Mayıs günü saat 23.30 sıralarında Marmaris'in Tepe Mahallesi Barbaros Caddesi'nde meydana geldi. Eğlenmek için gece kulübüne giden Burkay G., Vedat T. ve Kubilay Örsdemir, mekana damsız giremeyecekleri gerekçesiyle görevliler tarafından içeri alınmayınca tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında 3 şüpheli ceplerinden çıkardıkları bıçaklarla önce görevlilere, ardından müşterilere saldırdı. Bu sırada yakın bir adreste bulunan Burkay G.'nin kardeşi Ferhat G. de olay yerine gidip, kavgaya karıştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan iş yeri çalışanları Çetin Hortum ve İmdat Hortum ile müşteriler Edanur Püsküllü, Hacer Baydar, Yüksel Güzeldere, Emre Dursun, Mahsum Alar, Remzi Kurum, Muhammed Gürgün, Batuhan Keskin, Tülay Yazıcı, Nilgün Dürtek ve Meryem Budak çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu oldu. Kavgada aldığı darbelerle, karnında sıvı biriktiği tespit edilen şüphelilerden Ferhat G. ameliyata alındı. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polis ekipleri, Burkay G., Vedat T. ve Kubilay Örsdemir'i yakalayıp, gözaltına aldı.

Polisteki işlemlerinin ardından 18 Mayıs'ta adliyeye sevk edilen şüphelilerden Kubilay Örsdemir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Vedat T., adli kontrol şartı ile Burkay G. ise savcılıktan serbest bırakıldı. Marmaris Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Ferhat G. de dün gözaltına alınıp, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.