14. İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali, 6 Haziran'da başlayacak
AA - Aişe Hümeyra Bulovalı - Güncel
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Kalem Telif Hakları Ajansı'nın girişimiyle 2009'dan bu yana Kalem Kültür Derneği tarafından düzenlenen "İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali" (İTEF), 6-10 Haziran'da gerçekleşecek.
İSTANBUL (AA) - Kalem Telif Hakları Ajansı'nın girişimiyle 2009'dan bu yana Kalem Kültür Derneği tarafından düzenlenen "İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali" (İTEF), 6-10 Haziran'da gerçekleşecek.
Bu yıl 14. kez kitapseverlerle buluşacak festivalin teması "Aşktan Edebiyat" olarak belirlendi.
İTEF'e katılması kesinleşen yabancı yazarlar Per Petterson, Dag Solstad, Rory Power, Aminder Dhaliwal, Marko Dinic, Sun-Mi Hwang, Luigi Ballerini ve Giulio Cavalli'nin yanı sıra Fatmanur Kaptanoğlu, Selim Bektaş ve Firdevs Ev de festivalde yer alacak.
Festivalin içerik programı ilerleyen günlerde açıklanacak.
AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Güncel