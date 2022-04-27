14. İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali, 6 Haziran'da başlayacak

İSTANBUL (AA) - Kalem Telif Hakları Ajansı'nın girişimiyle 2009'dan bu yana Kalem Kültür Derneği tarafından düzenlenen "İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali" (İTEF), 6-10 Haziran'da gerçekleşecek.

Bu yıl 14. kez kitapseverlerle buluşacak festivalin teması "Aşktan Edebiyat" olarak belirlendi.

İTEF'e katılması kesinleşen yabancı yazarlar Per Petterson, Dag Solstad, Rory Power, Aminder Dhaliwal, Marko Dinic, Sun-Mi Hwang, Luigi Ballerini ve Giulio Cavalli'nin yanı sıra Fatmanur Kaptanoğlu, Selim Bektaş ve Firdevs Ev de festivalde yer alacak.

Festivalin içerik programı ilerleyen günlerde açıklanacak.