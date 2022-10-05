14 İlde 99 Taşınmaz Özelleştirme Kapsamına Alındı

Cumhurbaşkanı kararıyla 14 ilde mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne kayıtlı 99 taşınmaz özelleştirme kapsamına alındı. Ayrıca Ankara'nın Polatlı, Ağrı'nın Eleşkirt ve Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki taşınmazlara ilişkin imar planı değişikliği de onaylandı.

Cumhurbaşkanı kararıyla 14 ilde mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne kayıtlı 99 taşınmaz özelleştirme kapsamına alındı. Ayrıca Ankara'nın Polatlı, Ağrı'nın Eleşkirt ve Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki taşınmazlara ilişkin imar planı değişikliği de onaylandı.

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Mersin ve Yozgat'taki 99 taşınmazın özelleştirme kapsam ve programına alınmasına karar verildi. Konuya ilişkin yayınlanan Cumhurbaşkanı kararı şöyle:

ÖZELLEŞTİRMELER 2025 SONUNA KADAR TAMAMLANACAK

"Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı olan ve ekli listede belirtilen taşınmazların; özelleştirme kapsam ve programına alınmasına, satış, kiralama, gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar, mülkiyetin gayri ayni hakların tesisi veya işletme hakkının verilmesi yöntemlerinden biri ya da birkaçının birlikte uygulanarak özelleştirilmesine, özelleştirme işlemlerinin 31 aralık 2025 tarihine kadar tamamlanmasına, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun'un 3'üncü maddesi ile 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin geçici 8'inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

ÖZELLEŞTİRİLECEK ALANLAR

Adana ili, Seyhan ilçesine bağlı Zincirlibağlar Mahallesi'nde 10 taşınmaz,

Afyonkarahisar ili, Merkez ilçesine bağlı Beyyazı Mahallesi'nde 1 taşınmaz,

Ankara ili, Çankaya ilçesine bağlı Alacaatlı Mahallesi'nde 3, Çayyolu-1 mahallesinde 16, Dikmen Mahallesi'nde 1 taşınmaz, Dodurga mahallesinde 5 taşınmaz,

Antalya ili Alanya ilçesine bağlı Kestel Mahallesi'nde 3, Okurcalar Mahallesi'nde 10 taşınmaz, Kaş ilçesine bağlı Çukurbağ Mahallesi'nde 1 taşınmaz, Kemer ilçesine bağlı Beldibi Mahallesi'nde 4 taşınmaz, Manavgat ilçesine bağlı Kızılağaç Mahallesi'nde 3 taşınmaz,

Aydın ili Kuşadası ilçesine bağlı Türkmen Mahallesi'nde 2 taşınmaz, Söke ilçesine bağlı Yenikent Mahallesi'nde 1 taşınmaz,

Balıkesir ili Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi'nde 1 taşınmaz,

Bursa ili Osmangazi ilçesine bağlı Dereçavuş Mahallesi'nde 1 taşınmaz,

Diyarbakır ili Kayapınar ilçesine bağlı Mezopotamya Mahallesi'nde 1 taşınmaz,

Gaziantep ili Şahinbey ilçesine bağlı Abdulhamidhan Mahallesi'nde 2 taşınmaz, Şehitkamil ilçesine bağlı Burak Mahallesi'nde 2, Sam Mahallesi'nde 9 taşınmaz,

İstanbul ili Beykoz ilçesine bağlı Çayağzı (Riva) Mahallesi'nde 3 taşınmaz, Eyüpsultan ilçesine bağlı Kemerburgaz Mahallesi'nde 1 taşınmaz,

İzmir ili Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı Mahallesi'nde 1 taşınmaz, Urla ilçesine bağlı Gülbahçe Mahallesi'nde 4, Özbek Mahallesi'nde 4 taşınmaz, Seferihisar ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde 1, Cumhuriyet Mahallesi'nde 1, Doğanbey Mahallesi'nde 3 taşınmaz,

-Mersin ili Tarsus ilçesine bağlı İncirlikuyu Mahallesi'nde 1, Yeni Mahallesi'nde 2 taşınmaz,

Yozgat ili Şefaatli ilçesine bağlı İnceşehir Mahallesi'nde 1 taşınmaz,

Cumhurbaşkanı kararıyla özelleştirme kapsamına alındı."

AĞRI, ANKARA VE KIRKLARELİ'NDE İMAR DEĞİŞİKLİKLERİ

Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararıyla ayrıca Ankara, Ağrı ve Kırklareli'nde yer alan bazı bölgelerdeki imar değişiklikleri de onaylandı. Karar şöyle:

"- Mülkiyeti özelleştirme kapsam ve programında bulunan Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ Genel Müdürlüğü adına kayıtlı olan Ağrı ili, Eleşkirt ilçesi, Kazım Karabekir Mahallesi, 256 ada, 39 parseldeki taşınmaza ilişkin "Gelişme Konut Alanı ve Park Alanı" kullanım kararları getirilmesine yönelik olarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan ekli 1/100.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına, işbu karar gereklerinin yerine getirilmesi hususunda Özelleştirme İdaresi Başkanlığının yetkili kılınmasına karar verilmiştir.

Mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ adına kayıtlı olup özelleştirme kapsam ve programında bulunan Ankara ili, Polatlı ilçesi, Gazi Mahallesi, 6 ada 13,21 ve 22 parsellerdeki taşınmazlara "Gelişme Konut Alanı, Resmi Kurum Alanı, Park Alanı ve Yol" kullanım kararları getirilmesine yönelik olarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan ekli 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına, işbu karar gereklerinin yerine getirilmesi hususunda Özelleştirme İdaresi Başkanlığının yetkili kılınmasına karar verilmiştir.

Mülkiyeti Elektrik Üretim Anonim Şirketi adına kayıtlı olup özelleştirme kapsam ve programında bulunan Kırklareli ili, Lüleburgaz ilçesi, Gündoğdu Mahallesi, 871 ada 1 parsel, 782 ada 1 parsel, 618 ada 877, 876, 875, 791, 776, 772 ve 770 parsellerde yer alan taşınmazlara ilişkin olarak "Ticaret Konut Alanı, Gelişme Konut Alanı, Anaokulu Konut Alanı, İlkokul Alanı, Ortaokul Alanı, Lise Alanı, Cami, Belediye Hizmet Alanı, Trafo Alanı, Genel Otopark Alanı, Park ve Yol" kullanım kararı getirilmesine yönelik Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan ekli 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına, işbu karar gereklerinin yerine getirilmesi hususunda Özelleştirme İdaresi Başkanlığının yetkili kılınmasına karar verilmiştir.

İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE YÖNELİK İTİRAZ REDDEDİLDİ

Mülkiyeti özelleştirme kapsam ve programında bulunan Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ Genel Müdürlüğü adına kayıtlı olan Denizli ili, Acıpayam ilçesi, Akalan Mahallesi 523 ada, 16 ve 17 parsel numaralı taşınmazlara ilişkin olarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nca hazırlanan ve 2 Haziran 2022 tarihli ve 5642 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanan 'Ticaret-Turizm-Konut alanı, Terminal, Trafo alanı, Park ve Yol Kullanım' kararları getirilmesine yönelik 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği'ne askı sürecinde yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucunda; itirazların reddedilmesine, iş bu karar gereklerinin yerine getirilmesi hususunda Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın yetkili kılınmasına karar verilmiştir."