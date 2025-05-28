14 Eyalet, Elon Musk'a Açtığı Anayasa Davasını Kazandı

14 Eyalet, Elon Musk'a Açtığı Anayasa Davasını Kazandı
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ABD'de federal yargıç, 14 eyaletin Elon Musk'a karşı açtığı davanın devam etmesine karar verdi. Yargıç Tanya Chutkan, Musk'ın hükümet verimliliği departmanındaki yetkilerinin anayasaya aykırı olabileceğine dair makul argümanlar olduğunu belirtti. Ancak, davanın Trump'a yönelik kısmı reddedildi.

ABD'de federal yargıç, 14 eyaletin milyarder Elon Musk hakkında "Hükümet Verimliliği Departmanındaki (DOGE) yetkilerinin anayasaya aykırı" olduğu gerekçesiyle açtığı davanın devamına karar verdi.

Amerikan CNBC kanalının internet sitesinde yer alan habere göre, ABD Bölge Yargıcı Tanya Chutkan, 14 eyaletin, Musk ve ABD Başkanı Donald Trump'a açtığı davaya ilişkin açıklama yaptı.

Chutkan, "Beyaz Saray'ın yalnızca danışman olarak gösterme çabalarına rağmen Musk'ın DOGE'deki yetkilerinin bilinen herhangi bir sınırı olmadığını" ifade ederek, davanın makul argümanı olduğunu belirtti.

Musk'ın DOGE'de süregelen bir pozisyonunun bulunduğunu, Kongre'den herhangi bir atama olmadan ciddi yetkilere sahip olduğunu ve kişisel bilgilere erişim konusundaki endişelerin makul olduğunu aktaran Chutkan, bu gerekçelerle, ABD'li milyardere yönelik davanın ilerleyebileceğine karar verdi.

Chutkan, ABD Başkanı'nın anayasaya göre resmi görevlileri seçme ve aday gösterme yetkisi olduğunu ve mahkemenin, Başkan'ın görevlerindeki performansını engelleyemeyeceğini vurgulayarak, davanın Trump'a yönelik kısmını reddetti.

New Mexico, Arizona, Michigan, California, Connecticut, Hawaii, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nevada, Oregon, Rhode Island, Vermont ve Washington eyaletleri şubatta, DOGE yetkilerinin "anayasaya aykırı" olduğu gerekçesiyle Musk'a ve ABD Başkanı Donald Trump'a dava açmıştı.

DOGE, 20 Ocak'ta yemin ederek ABD Başkanlığını üstlenen Donald Trump tarafından "federal israfı engelleme" hedefiyle oluşturulmuştu.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan - Güncel
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