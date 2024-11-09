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14. Dönem Milletvekili Beyti Arda Son Yolculuğuna Uğurlandı

14. Dönem Milletvekili Beyti Arda Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Hayatını kaybeden 14. Dönem Kırklareli Milletvekili ve Cumhuriyet Senatosu Üyesi Beyti Arda, Kırklareli'nde düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. Törene birçok yerel siyasetçi ve Arda'nın yakınları katıldı.

Hayatını kaybeden 14. Dönem Kırklareli Milletvekili ve Cumhuriyet Senatosu Üyesi Beyti Arda, memleketi Kırklareli'nde toprağa verildi.

Arda'nın Türk bayrağına sarılı naaşı, Kırklareli Hızırbey Camisi'ne getirildi, Arda'nın yakınları taziyeleri kabul etti.

Öğle vakti kılınan namazın ardından Arda'nın cenazesi, Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene, CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, Vali Yardımcısı Yusuf Güler, CHP İl Başkanı Bora Terzi, eski Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ve Arda'nın yakınları katıldı.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
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