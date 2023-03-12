14. Çin Ulusal Halk Kongresi'nin İlk Oturumunun Beşinci Genel Kurul Toplantısı Beijing'de Yapıldı
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BEİJİNG, 12 Mart (Xinhua) -- 14. Ulusal Halk Kongresi'nin ilk oturumunun beşinci genel kurul toplantısı Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda gerçekleştirildi, 12 Mart 2023. (Fotoğraf: Li Xin/Xinhua)
BEİJİNG, 12 Mart (Xinhua) -- 14. Ulusal Halk Kongresi'nin ilk oturumunun beşinci genel kurul toplantısı Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda gerçekleştirildi, 12 Mart 2023. (Fotoğraf: Li Xin/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel