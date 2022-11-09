14. Airshow China'da Kara Destek Ekipmanları Sergilendi Güncel Haberler ZHUHAİ, 9 Kasım (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Zhuhai kentinde düzenlenen 14. Çin Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı ya da diğer adıyla Airshow China sırasında kara destek ekipmanlarının dinamik sunumu görülüyor, 9 Kasım 2022. (Fotoğraf: Deng Hua/Xinhua) ZHUHAİ, 9 Kasım (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Zhuhai kentinde düzenlenen 14. Çin Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı ya da diğer adıyla Airshow China sırasında kara destek ekipmanlarının dinamik sunumu görülüyor, 9 Kasım 2022. (Fotoğraf: Deng Hua/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Guangdong Güncel Haberler

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