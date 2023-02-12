138 SAAT SONRA KURTARILAN İKRANUR'UN MUTLULUĞU KAMERADA Güncel Haberler GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde depremin 138'inci saatinde enkazdan kurtarılan İkranur Arslan'ın (13) madencilerin kendisine ulaştığı andaki mutluluğu cep telefonu kamerasına yansıdı. GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde depremin 138'inci saatinde enkazdan kurtarılan İkranur Arslan'ın (13) madencilerin kendisine ulaştığı andaki mutluluğu cep telefonu kamerasına yansıdı. Maden işçileri, depremin 138'inci saatinde Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yürütülen arama kurtarma çalışmalarında enkaz altında kalan İkranur Arslan'ı sağ kurtardı. İkranur Arslan'ın enkaz altında, ekiplerin yanına ulaştığı andaki mutluluğu cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kurtarma ekibinde olan maden işçisi, 'Sizi kızımla tanıştırıyorum. İkranur, 6 gün boyunca burada durmuş. Şimdi İkranur ile birlikte çıkıyoruz' dedi. İkranur ise gülümseyerek el sallarken, 'Allah'ın izniyle çıkıyoruz. Sağ olsunlar' diye konuştu. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Gaziantep Maden Güncel Haberler

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