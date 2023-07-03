137 GÜNDÜR DENİZDE İLERLEYEN FRANSIZ MACERACI TÜRK DENİZCİLER TARAFINDAN KURTARILDI; KAPTAN YAŞANANLARI ANLATTI

Olay, 24 Haziran Cumartesi günü Porto Riko açıklarında yaşandı. Türk denizcilerin görevli olduğu özel bir şirkete ait ham petrol gemisi Atlantik Okyanusu'nda ilerlerken Amerikan Sahil Güvenliği'nin uyarısıyla, bir süre önce denizde kaybolan bir tekne için kurtarma operasyonu başlattı. Kanarya Adaları'ndan denize açılan Fransız maceracı Didier Bovard'ın içinde yer aldığı, pedal ile hareket eden özel yapım tekne Türk denizcilerin 6 saatlik çabasıyla güverteye çekilerek, kurtarıldı. Gemide Türk denizcilerle poz veren Fransız maceracının ilk isteği ise asitli içecek (kola) oldu. 137 gün boyunca okyanusta olduğu öğrenilen Fransız adam, gemiden U.S. Customs and Border Protection ABD Gümrük ve Sınır Güvenliği ekipleriyle birlikte ayrıldı. Geminin kaptanı Necati Doğan yaşananları sosyal medya paylaşımlarıyla anlattı.

FIRTINAYA KAPILIRSA KURTARILAMAZ VE EN YAKIN GEMİ SİZSİNİZ

SÜREKLİ AMERİKA SAHİL GÜVENLİĞİ İLE SÜRÜKLENME İHTİMALİNİN YÜKSEK OLDUĞU MEVKİLER İŞARETLENDİ

SADECE PARLAYAN BİR AYNA GÖRÜP PARLAYAN AYNAYA DOĞRU YÖNELDİK

KAN ŞEKERİ YERİNE GELSİN DİYE HEMEN SU VE ÇİKOLATA VERDİK

Doğan kurtarma operasyonunu, Adam halatı tuttu ve biz de tekneyi tutabilecek daha kalın bir halat gönderdik ama gemiyi yerinde tutmak zordu. Sonra plan değişti, botu ve bottaki adamı iskele taraf yani sol taraftan almak için vinci iskeleye çevirdik. Bir yandan 4 kişi adamın botunu iskele bordaya kontrollü bir şekilde çekiyorduk. Adam çok yorgun bitkin görünüyordu. Adama hemen su, çikolata verdik kan şekeri yerine gelsin diye ve tansiyonunu ölçtük. Önce asitli içecek istedi, sonra 'No Power' (Gücüm yok) falan dedi, şekerli bir şeyler istedi. şeklinde anlattı.