137. Çin İthalat ve İhracat Fuarı Başladı

GUANGZHOU, 24 Nisan (Xinhua) -- Kanton Fuarı diye de bilinen 137. Çin İthalat ve İhracat Fuarı'nın ikinci etabı, kaliteli ev mobilyaları temasıyla çarşamba günü Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da başladı. Fuarda ilk kez entegre ev ürünlerinin yer aldığı bir alan da oluşturuldu. Mobil evler, modüler evler ve genişletilebilir evler gibi ürünlerin sergilendiği bu alan yoğun ilgi gördü.