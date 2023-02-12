136 VE 137 SAAT SONRA 2 KİŞİ KURTARILDI Güncel Haberler HATAY'ın Antakya ilçesinde depremde yıkılan binanın enkazında kalan 6 yaşındaki Mehmet depremden 137 saat sonra, başka bir binanın enkazından ise Mehmet Sözer (57) 136 saat sonra sağ kurtarıldı. HATAY'ın Antakya ilçesinde depremde yıkılan binanın enkazında kalan 6 yaşındaki Mehmet depremden 137 saat sonra, başka bir binanın enkazından ise Mehmet Sözer (57) 136 saat sonra sağ kurtarıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde yıkılan iki binanın enkazında çalışma yaptı. Ekipler, depremden 136 saat sonra Mehmet Sözer'i sağ kurtardı. Mehmet Sözer'in yakınları sevince boğulurken, oğlu, 'Baba buradayız, hepimiz buradayız' diyerek sedyedeki babasına seslendi. Yıkılan binaya 20 metre uzaklıktaki bir başka binada yapılan çalışmada ise 6 yaşındaki Mehmet isimli çocuk 137 saat sonra kurtarıldı. 2 kişinin kurtarılması enkazların bulunduğu alanlardakilere büyük mutluluk yaşattı. 2 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Caddesi İtfaiye Antakya Güncel Haberler

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