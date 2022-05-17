135 yıl hapsi istenen 'Bitcoin Safiye' ve eşi 39 sayfa savunma yaptı - Haberler

AYDIN (DHA) - AYDIN'da, kendisini 'ekonomist-broker' olarak tanıtıp farklı meslek gruplarından 40 kişiyi 600 Bitcoin karşılığı yaklaşık 30 milyon TL dolandırdığı suçlamasıyla haklarında dava açılan Safiye Gökçe Yüce (42) ile Oğuzhan Yüce (47) çiftinin yargılanmasına başlanıldı. Can güvenliği endişesiyle SEGBİS ile duruşmaya bağlanan Yüce çifti suçsuz olduklarını belirtirken, hazırladıkları 39 sayfadan oluşan savunmayı avukatları aracılığıyla mahkemeye teslim etti.

Adana'da yaşayan Safiye Gökçe Yüce, yaklaşık 5 yıl önce eşi Oğuzhan Yüce'nin bir jeotermal enerji santralinde elektrik mühendisi olarak göreve başlaması üzerine Aydın'a taşındı. Burada eşiyle birlikte taşeron şirket kuran Safiye Gökçe Yüce, JES şirketlerine işçi bulmaya başladı. Bu sırada Aydın Devlet Hastanesi'ne sağlık kontrolüne giden Safiye Gökçe Yüce, iddiaya göre tanıştığı bir doktora kendisini, 'ekonomist-broker' olarak tanıttı. Doktora yatırımını kripto para birimi Bitcoin'e yapmasını söyledi. İkna olan doktordan adına Bitcoin almak üzere para aldı. Bir süre sonra kar payı verdiği doktora, kendisine yeni müşteriler bulmasını, bunun üzerinden de kar payı ödeyeceğini vadetti. Böylelikle saadet zinciri benzeri bir yapı oluşturan Safiye Gökçe Yüce, kısa sürede hemşireden, polise kadar çok sayıda meslek grubundan 40 kişiye ulaştı. Safiye Gökçe Yüce, 23 Ağustos 2019 tarihinde ortadan kayboldu. Mağdurlardan 27'si avukatları aracılığıyla Aydın Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Aydın'da 40 kişiyi 600 Bitcoin karşılığı yaklaşık 30 milyon lira dolandırdığı suçlamasıyla aranan Safiye Gökçe Yüce, 8 Kasım 2019 tarihinde Bursa'da yakalandı.

Mağdurların ifadelerinin ardından duruşma 7 Haziran 2022 tarihine ertelendi.