133 SAATTE KURTARILAN BARIŞ, YANINDAKİ 1 LİTRE KOLAYI İÇEREK HAYATTA KALMIŞ Güncel Haberler ADIYAMAN'ın Besni ilçesindeki depremde yıkılan evlerinin enkazından 133 saat sonra sağ olarak kurtarılan Barış Kuzucuoğlu, yanındaki 1 litre kolayı içerek hayatta kaldığını söyledi. ADIYAMAN'ın Besni ilçesindeki depremde yıkılan evlerinin enkazından 133 saat sonra sağ olarak kurtarılan Barış Kuzucuoğlu, yanındaki 1 litre kolayı içerek hayatta kaldığını söyledi. Kahramanmaraş merkezli depremde Adıyaman'ın Besni ilçesi 15 Temmuz Mahallesi'ndeki Eray Apartmanı'mda çöktü. Binanın enkazında kalan Barış Kuzucuoğlu, 133 saat sonra sağ olarak kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olan Barış Kuzucuoğlu, deprem sırasında playstation oynadığını söyledi. Yanında 1 litre kola olduğunu ve enkazda kaldığı sürece içtiğini belirten Kuzucuoğlu, Kola içerek hayatta kaldım dedi. Besni Devlet Hastanesi'ne getirilen Kuzucuoğlu, ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR HABER Gülşah ÖZGEN ADIYAMAN,(DHA)- Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Kahramanmaraş Adıyaman Güncel Haberler

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