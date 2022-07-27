130 YILLIK VALİ KONAĞI, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ'NDEN ALINDI

İZMİR'in Konak ilçesindeki 130 yıllık Vali Konağı'nın, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nde olan tahsisi kaldırıldı. Konak, tarihine uygun restore edildikten sonra valilerin kullanımına sunulacak.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Mithatpaşa Caddesi'ndeki Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere birçok devlet adamını ağırlayıp Vecdi Gönül, Kemal Nehrozoğlu, Cahit Kıraç ve daha birçok İzmir Valisi'ne konut olan konakla ilgili son süreç hakkında açıklama yaptı. Çok uzun yıllar valilere hizmet vermiş Vali Konağı'nın süreç içerisinde yıpranmış ve valilerin hizmetini yerine getiremez hale geldiği için bir takas gerçekleştirildiğini anlatan Köşger, konağın valilik oluruyla Katip Çelebi Üniversitesi'ne rektörlük binası müştemilatı yapılmak üzere tahsis edildiğini ifade etti. Tescilli yapıların restorasyonunun zaman aldığını anlatan Köşger, Benden önceki dönemde yapılmış olan tahsisi iptal ettik. Burayı tekrar valiliğe alıyoruz. Katip Çelebi Üniversitesi'nde olan tahsisi kaldırdık. Sayın rektörümüzün de mutabakatıyla tekrar vali konağı olarak kullanılmak üzere valiliğe aldık. O mahallede, o semtte oturan vatandaşlarımız Vali Konağı'nın kendi semtlerinde olmasından duydukları memnuniyeti sürekli bize ilettiler. Binanın tarihi hüviyetini dikkate alıp restore edeceğiz ve valilerimizin kullanımına tahsis edeceğiz. Burası geçmişte olduğu gibi kıymetli misafirleri ağırlamaya devam edecek dedi.

'RESTORASYONU OLDUKÇA GÜÇ'

Projeyi 9-11 Ağustos tarihlerindeki Anıtlar Kurulu toplantısına yetiştirip, onaylatacaklarını kaydeden Vali Köşger, en geç eylül ayı içerisinde ihalenin yapılarak 1-1,5 yıl zarfında binayı günün ihtiyaçlarına da cevap verecek şekilde restore edeceklerini açıkladı. Vali Konağı'nın restorasyonunun oldukça güç olduğunu vurgulayan Köşger, Tabandan zeminden nem alıyor, çatısı akıyor, ısınma ve soğutma problemleri var. Yani klimatizasyon problemleri var. Zaman zaman zemin katlarda lağım fareleri bile çıktığı için o konak bırakılmak zorunda kalmış. Şimdi biz temelden girerek bütün oradaki rahatsız edici unsurları yani o nem yükselmesini, izolasyon sorunlarını, buradaki altyapı, tesisat, teşkilat sorunlarının hepsini çözeceğiz. Çatıyla binanın statik, diğer mekanik, elektrik ve bütün problemleri giderilecek. Bina eskisinden çok daha güzel bir hale gelecek diye konuştu.

26 RESTORASYON PROJESİ TAMAMLANDI

Vali Köşger, İzmir'de göreve geldiği 2 yılda birçok restorasyon çalışmasını başlattıklarına dikkati çekip, bunlardan 26 restorasyon projesini tamamladıklarını kaydetti. Bu projelerden örnekler veren Vali Köşger, Bergama eski Hükümet Konağı restorasyonu, Urla ve Gülbahçe kaplıcaları, Ödemiş Gölcük Prenses Otel Atatürk Evi restorasyonunun bunlardan bazıları olduğunu dile getirerek, şu ifadeleri kullandı

Konak'ta adliye arşivini, Birgi, Aydınoğlu Mehmet Bey Cami'ni restore ediyoruz. Konak Damlacık İzmir'in kronik problemlerinden birisiydi. 14 milyon lira bedelle ihalesini yaptık. Konak Damlacık Projesi inşallah bittiğinde İzmir'e yakışacak. Kemeraltı başta olmak üzere tüm İzmir'e değer katan bir eser ortaya çıkacak. Peyzajı, çevre düzenlemesiyle, oradaki binalara kazandırdığımız fonksiyonlarla çok önemli bir çekim ve rekreasyon alanı olacak. İzmir'in hizmetine, özellikle gençlerin hizmetine sunacağız burayı. Kitap kafeleri ve değişik aktivasyonlar var. Bergama Ulu Cami, Gaziemir Kızılay hizmet binası, bakım onarımı burayı eski demir yolu binasını Kızılay'ın kullanımına sunmak üzere restorasyon yapıyoruz. Karşıyaka Çarşı Karakolu'nun da restorasyonunu yapıyoruz.

VALİLİK EK BİNASI YAPILACAK

Depremde hasar gören valilik kampüsü içindeki yüksek katlı betonarme binaların durumuyla ilgili de açıklamalarda bulunan Vali Köşger, İzmir'in tarihi dokusunu ortaya çıkarmak için devam eden birçok çalışmamız var. Burası maalesef tarihi dokuya uygun olmayan beton bloklar var. Depremden buranın dayanıksız olduğu, yıkılmasına karar verildi. Yıkılacak ve yerine burada daha önce adliye binası olarak kullanılmış olan, Osmanlı döneminde yapılmış bir bina var. Bu konakla da doku olarak uyumlu. 3 katlı, ortası bahçeli, bir valilik ek binası yapılacak. Tarihi dokuyla uyumlu bir valilik ek binasını ortaya çıkartacağız. Valilik hizmetlerini burada toplayacağız. Emniyetle ilgili Sümerbank arazisinde çok büyük ve ciddi bir proje, bugünkü değerle 1 milyar TL'yi aşan bir kampus gerçekleşiyor. Bu yılın yatırım planında yer aldı. Projeleri çiziyor. İzmir'de maalesef kamu bina stokumuz günün şartlarına cevap verecek şekilde değil. Mahalle aralarına dağılmış durumda yeteriz binalarda kamu hizmetleri yerine getirilmeye çalışılıyor. Bunları daha iyi hale getirmek için çalışıyoruz diye konuştu.