13 yıldır gençlerin hayallerini gerçekleştiriyorlar! Gençlik Otobüsü projesinin sponsorları bir araya geldi

13 yıldır gençlerin hayallerini gerçekleştiren Gençlik Otobüsü projesinin sponsorları, geçtiğimiz akşam İstanbul'da bir araya geldi. Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni AV. Bedia Teymur'un da aralarında bulunduğu önemli isimler, projenin daha uzun yıllar sürdürülebilmesi için her desteği vermeye hazır oldukları belirtti.

MCD Gençlik Ajansı tarafından 13 yıldır gerçekleştirilen Gençlik Otobüsü projesinin sponsorları 4 Mayıs akşamı Pullman İstanbul Hotel ev sahipliğinde gerçekleştirilen bir yemekte bir araya geldiler. Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Bedia Teymur da etkinliğe katılan isimler arasında yer aldı.

GENÇLERE ÜCRETSİZ AVRUPA FIRSATLARI

Projeye sağlanan sponsorluklar çerçevesinde 13 yıldır seçilen yüzlerce genç Avrupa'da 15 ülke 19 şehri ücretsiz olarak geziyorlar. MCD Gençlik Ajansı kurucusu Maksut Coşkun DokunulmazGençlik Otobüsü projesinin dünyanın en uzun süre sürdürülebilen tek gençlik projesi olduğunu belirtti.

DESTEĞE HAZIR OLDUKLARINI İFADE ETTİLER

Yemekte projeye katkı sağlayan her bir sponsor firma yetkilisi ayrı ayrı söz alarak Türkiye'nin gençlik alanında en büyük projesi olan Gençlik Otobüsü projesinin daha uzun yıllar sürdürülebilmesi için her desteği vermeye hazır oldukları söylediler.

ÇOK SAYIDA İSİM KATILDI

Destekleriyle 13 yıldır Gençlik Otobüsüne hayat veren ve yemeğe katılan firma yetkililerinden bazıları; AV. Bedia Teymur - haberler.com Genel Yayın Yönetmeni, Abdülkadir Aksu - Vakıfbank Yönetim Kurulu Üyesi, Saruhan Saraylı - Pullman İstanbul Hotel Yönetim Kurulu Başkanı, Eyüp Salih Subaşı -Panoffect Yönetim Kurulu Başkanı, Eser Cevahir - Cevahir Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Yusuf Adıyaman - Winn4 Yönetim Kurulu Başkanı, Salih Battalbaş - Avrupa Rüyası Co-Founder & CEO, Şenol Kaya - Senka Grup Yönetim Kurulu Başkanı, Yusuf Can Güneş - DOA Medya Yönetim Kurulu Başkanı, Yavuz Uğurlu -Ilgaz Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı, Murat Delipoyraz - Dreams Tur Yönetim Kurulu Başkanı, Mehmet Erdönmez - Küçükçekmece Belediyesi Strateji Müdürü, Selahattin Tunçer - Kitto Katsu Ajans Başkanı, Mehmet Yücel - Eduface Dil Okulları Yönetim Kurulu Başkanı, Mehmet Özer - Blue Card Kurucusu, Halil İbrahim Oğuz -Renkli Garaj Kurucu Ortak, Dr. Arzu Yalnız - Dentaluna Group Ağız ve Diş Sağlığı, Bülent Kavaklı - Valentura Yönetim Kurulu Başkanı, Adnan Değirmenci - Zuppin Yönetim Kurulu Başkanı, Servet Doğan - Gezgin Patent Kurucusu, Mehmet Koyunbakan - Studiokasas24 Mimarlık Kurucu Ortak, Yusuf Armutçu -Studiokasas24 Mimarlık Kurucu Ortak.