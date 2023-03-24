13 yıl önce iki kız kardeşe cinsel saldırı davasında karar: Sanığa 28 yıl 9 ay hapis cezası verildi

ORTAKÖY'de 13 yıl önce komşusu olan kadınla ilişki yaşayıp, iki kızına da cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanık H.H. (73) hakkında, 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'Nitelikli cinsel saldırı' suçlarından toplam 28 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

ORTAKÖY'de 13 yıl önce komşusu olan kadınla ilişki yaşayıp, iki kızına da cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanık H.H. (73) hakkında, 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'Nitelikli cinsel saldırı' suçlarından toplam 28 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, yurtdışı çıkış yasağıyla tutuksuz yargılanan sanığın, hükümle birlikte tutuklanmasına karar verdi.

H.H., suç tarihi olan 2010 yılında yurt dışına çıkmış ve mahkeme kırmızı bültenle arama kararı çıkarmıştı. Üç yıl önce yakalanan H.H., ifadesi alındıktan sonra yurt dışı yasağı konularak, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

ÜÇ YIL ÖNCE YAKALANDI

BERAATİNİ İSTEDİ

İYİ HAL İNDİRİMİ YAPILMADI

Mahkeme heyeti, sanık H.H.'yı, mağdur olan S.P'ye karşı 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın yargılama sürecinde uzunca bir süre yakalamayla aranmış ve dosya sürüncemede kalmış olması nedeniyle ve pişmanlığına ilişkin bir davranışının görülmemesi nedeniyle takdiri indirim uygulanmasına yer olmadığına karar verildi. Sanık H.H., mağdure B.E'ye 'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan ise 11 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme sanığın aldığı ceza miktarı, geçmişte uzun dönem yakalama emriyle aranmış olması, bu kapsamında ev hapsinin yeterli adli kontrol sağlamayacağına kanaat getirerek, tutuklanmasına hükmetti. Sanık hakkındaki ev hapsini kaldıran mahkeme, salonda bulunan H.H'nin tutuklanmasına karar verdi.