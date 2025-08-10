13 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Kayseri'de Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de, 13 yıl 9 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.E. adlı firari hükümlü, emniyet ekipleri tarafından operasyonla yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de, 13 yıl 9 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, hırsızlık, yağma, tehdit, yaralama ve mala zarar verme gibi suçlardan 13 yıl 9 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.E. (30) operasyonla yakalandı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel
Yolcu otobüsüyle kamyon çarpıştı: 11 ölü 45 yaralı

Katliam gibi kaza! 11 kişi hayatını kaybetti, 45 kişi yaralandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ağustosun en büyüleyici gecesi: Perseid şöleni! Ateş topları da görülecek

Yalnızca 2 gün kaldı! Gökyüzü ateş toplarıyla kaplanacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.