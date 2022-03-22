Isparta'da aranan hükümlü yakalandı - Haberler

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Isparta'da aranan hükümlü yakalandı

AA - Yalçın Çelen - Güncel
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Isparta'da aranan hükümlü yakalandı

Isparta'da hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Isparta'da hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.N'nin bir adreste olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Adrese operasyon düzenleyen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, hükümlüyü yakaladı.

"Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 14 yıl 2 ay 22 gün hapis cezası bulunduğu belirlenen H.N işlemlerinin ardından Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

AA / Yalçın Çelen - Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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