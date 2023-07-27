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13 yaşındaki Suriyeli çocuk mobilya atölyesinde hayatını kaybetti

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Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir mobilya atölyesinde çalışan 13 yaşındaki Suriyeli çocuk, yük asansörüne başının sıkışması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ANKARA'nın Altındağ ilçesindeki bir mobilya doğrama atölyesinde çalıştığı belirtilen 13 yaşındaki Suriye uyruklu çocuk, yük asansörüne başının sıkışması sonucu hayatını kaybetti.

Olay saat 18.00 sıralarında Önder Mahallesi Karpuzlu-1 caddesinde bulunan bir mobilya doğrama atölyesinde meydana geldi. Atölyede çalıştığı belirtilen Suriye uyruklu A.A.'nın malzemelerin taşındığı sırada asansör hareket halindeyken başı asansör ile duvar arasına sıkıştı. Durumu fark eden işyerindeki çalışanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde talihsiz çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından çocuğun cansız bedeni itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Düzgün Barış Deniz - Güncel

Altındağ İtfaiye Suriye Güncel Haberler

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