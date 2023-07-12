13 Yaşındaki Kızını Tinerle Yakarak Öldüren Baba Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezasına Çarptırıldı
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Şanlıurfa'da 2 yıl önce evlenmeyi kabul etmeyen 13 yaşındaki kızı Amara Dwla'yı üzerine tiner dökerek yaktığı iddiasıyla tutuklanan baba Ahmet Mohammed Dwla, yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
ŞANLIURFA'da 2 yıl önce evlenmeyi kabul etmeyen 13 yaşındaki kızı Amara Dwla'yı üzerine tiner dökerek yaktığı iddiasıyla tutuklanan baba Ahmet Mohammed Dwla, yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Güncel
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