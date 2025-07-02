13 Yaşındaki Judo Sporcusu Sami Taha Uslav, Zirveyi Hedefliyor

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Milli Takım kampına katılan 13 yaşındaki judo sporcusu Sami Taha Uslav, Yıldızlar Avrupa Kupası Judo Şampiyonası'nda Türk bayrağını dalgalandırmayı hedefliyor. Antrenörü Emine Şenel, Uslav'ın disiplinli çalışmalarıyla elde ettiği başarılar ve sporun önemi üzerine vurgu yaptı.

Judo da ulusal organizasyonlarda dereceler elde eden 13 yaşındaki Sami Taha Uslav, uluslararası organizasyonlarda kürsünün zirvesine çıkarak Türk bayrağını dalgalandırmayı hedefliyor.

Ailesinin yönlendirmesiyle 10 yaşında Judo Milli Takım Antrenörü Emine Şenel ile tanışan Uslav, Türkiye şampiyonalarında çeşitli dereceler elde etti.

Milli Takım Ortak Çalışma Kampına çağrılan Uslav, Yıldızlar Avrupa Kupası Judo Şampiyonası'nda kürsüde yer alabilmek için çalışıyor.

Uslav, AA muhabirine, hayalinin uluslararası organizasyonlarda kürsüde yer alabilmek olduğunu söyledi.

Judo'nun ilgi çekici ve güzel bir spor olduğunu aktaran Uslav, "Judoya babamın yönlendirmesiyle başladım. Türkiye şampiyonasında derecelerim oldu. Milli takıma çağrıldım. Çok heyecanlıyım."dedi.

Uslav, başarılarına yenilerini eklemek için çalıştığını belirtti.

Judonun kibarlık ve nezaketi esas alan bir spor olduğunu anlatan Uslav, "Yıldızlar Avrupa Kupası Judo Şampiyonası'na katılacağım. Avrupa'da turnuvaya katılacak olmak beni çok heyecanlandırıyor. Orada kürsüye çıkıp, bayrağımı dalgalandırmak istiyorum. Türk bayrağının dalgalandığını görmek beni mutlu ediyor." diye konuştu.

Antrenör Emine Şenel de sporcularının elde ettiği başarılarla gurur duyduğunu ifade etti.

Ailelere çocuklarını yaz spor okullarına yönlendirmeleri tavsiyesinde bulunan Şenel, "Sportif faaliyetler çok önemli. Çocuklarımızı ve gençlerimizi kötü alışkanlıklardan korumak adına mutlaka spora yönlendirmeliyiz. Disiplinli, azimli ve çalışan sporcularımız başarıyla adından söz ettirirken, diğer arkadaşlarına da örnek oluyor." ifadelerini kullandı.

Şenel, haftada 7 gün antrenman yaptıklarını ve öğrencisinin antrenman kaçırmayan disiplinli bir sporcu olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
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