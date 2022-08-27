13 yaşındaki Hüseyin, denize kaçan topunu almak isterken kalp krizi geçirdi (2)
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KURTARILAMADIZonguldak'ta kaçan topunu almak için girdiği denizde kalp krizi geçiren Hüseyin Yavuz Çorak, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
KURTARILAMADI
Zonguldak'ta kaçan topunu almak için girdiği denizde kalp krizi geçiren Hüseyin Yavuz Çorak, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Sencer Arslan - Güncel