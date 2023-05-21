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13 yaşındaki Emir son yolculuğuna uğurlandı

13 yaşındaki Emir son yolculuğuna uğurlandı

Güncel Haberler

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde U.B.'nin (14) boğazından bıçaklayarak öldürdüğü 7'nci sınıf öğrencisi Emir Akyol (13), toprağa verildi.

Öldürülen 13 yaşındaki Emir, son yolculuğuna uğurlandı

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde U.B.'nin (14) boğazından bıçaklayarak öldürdüğü 7'nci sınıf öğrencisi Emir Akyol (13), toprağa verildi.

Emir Akyol ile U.B., dün akşam Şafak Mahallesi'ndeki Şafak Parkı'nda tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile U.B., üzerindeki bıçakla Emir'i boğazından yaralayıp kaçtı. Sağlık Gölbaşı Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Emir Akyol, kurtarılamadı. Kaçan şüpheli de polis ekiplerince yakalandı. Emir Akyol'un cenazesi, topsi işlemlerinin ardından Gölbaşı Merkez Camisi'ne getirildi. Cenaze, öğle vakti kılınan namazın ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Şüpheli U.B.'nin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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