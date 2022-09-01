Üye Girişi
Haberi Paylaş

13 YAŞINDAKİ ÇOCUK EVDEKİ ALTINLARI BOZDURUP TELEFON DOLANDIRICILARINA VERDİ

Güncel Haberler

ÇORUM'da, E.Ö.'yü (13) telefonla arayan ve kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler, annesinin terör örgütü üyesi olduğunu belirterek, 12 bin liralık altınlarını aldıkları aileyi dolandırdı.

ÇORUM'da, E.Ö.'yü (13) telefonla arayan ve kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler, annesinin terör örgütü üyesi olduğunu belirterek, 12 bin liralık altınlarını aldıkları aileyi dolandırdı.

Kentte, E.Ö. adlı çocuğu telefonla arayan ve kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler, annesinin terör örgütü üyesi olduğunu ve kuyumcu soygununa karıştığını söyledi. Evde bulunan altınları alıp kuyumcuda bozduran E.Ö., 12 bin TL'yi kendisini polis olarak tanıtan kişinin verdiği hesap numarasına ATM'den yatırdı. Ailesinin olaydan haberdar olmasının ardından devreye giren polis, çocuğu telefon dolandırıcılarıyla konuşurken Kadeş Meydanı'nda buldu. E.Ö. ifadesi alınmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Polis ekipleri dolandırıcıların yakalanması için çalışma başlattı. Bu arada çocuktan altınları alıp bozan kuyumcu hakkında ise yasal işlem başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Çocuk Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title