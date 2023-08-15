13 yaşında geliştirdiği oyunla çocukları eğitiyor

8'inci sınıf öğrencisi Metehan, mezun olduğu anaokulunda geliştirdiği oyunla çocuklara robotik kodlamayı öğretiyor

KAYSERİ - Kayseri'de 8'inci sınıf öğrencisi Metehan Güven, mezun olduğu anaokulundaki öğrencilere kendi geliştirdiği oyun ile robotik kodlama öğretiyor.

Kayseri'de yaşayan 13 yaşındaki Metehan Güven, çocukların robotik kodlamayı öğrenmesi için bilgisayar oyunu hazırladı. Mezun olduğu Şehit Hakan Bayram Anaokulunda açılan yaz okuluna gönüllü olarak gelen Güven, burada kurslara katılan anaokulu öğrencilerine oyunu üzerinden robotik kodlama öğretiyor. Yaptığı işten çok mutluluk duyduğunu kaydeden Güven, "Buradan mezun olduktan sonra benden sonra gelen arkadaşlar için bazı projeler hazırladım. Burada bulunmak benim için çok büyük bir şans ve mutluluktur. Hazırladığım proje robotik kodlamayı dijital ortama dökmekti. Bir tane kitabın dijital oyununu tasarladım. Benim programım çocuklara robotik kodlamayı bilgisayar üzerinde yardımcı olarak öğretmeyi hedefliyor. Oyunda robota bazı komutlar veriyoruz ve bu komutlar doğruysa oyunu bitirebiliyorlar. İleride yazılım mühendisi olmayı düşünüyorum" dedi.

Öğretmen Gülnaz Yeşildağlar da, "Metehan bizim öğrencimizdi. Daha sonra kodlamayla ilgili bir kitap sürecine girdik. Bu süre zarfında Metehan BİLSEM'de bilişim bölümünde çok güzel yol aldı. Ortak bir çalışma yapalım ve bu kitabı dijital ortama aktaralım dedik. Dijital oyun kısmını da Metehan halletti. Güzel bir çalışma oldu. Kitabın içeriğinde yer oyun alanı, bir öğretmenin kullanacağı yıllık plan, çocukların değerlendirme yapabileceği etkinlik kitabı, kod kutucuğu var. Aslında çocuklardan bir tanesi robot oluyor, diğeri onu kodluyor. Bir başka öğrencimizde oyunu kod alanına aktarıyor. Bütün bu aşamalar tamamlandıktan sonra Metehan'ın yapmış olduğu oyunlara geçiyorlar. Yerde kurguladıkları oyunu dijital ortamda pekiştirmiş oluyorlar. Daha güvenli bir ortamda oyun oynama fırsatı doğmuş oluyor. Yıllar sonra bir öğrencimle ortak bir payda da yapılan çalışmada ortak bir ürün çıkartmak inanılmaz keyifli ve gurur verici" ifadelerini kullandı.