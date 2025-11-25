13. Uluslararası İpekyolu Film Festivali Finalistleri Belli Oldu

İpekyolu Kültür, Sanat ve Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen "13. Uluslararası İpekyolu Film Festivali"nde finalistler belli oldu.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, 10-15 Aralık'ta yapılacak festival, Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SETEM) ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destekleriyle gerçekleştiriliyor.

Türkiye'nin yanı sıra festivale İran, Çin, Hindistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Yunanistan, İtalya, Almanya, Fransa, İngiltere ve Brezilya'nın da aralarında olduğu 36 ülkeden 254 başvuru yapıldı.

Şafak Tavkul Ulusal Belgesel Film ve Animasyon kategorisinde "Ulusal Belgesel" dalında yönetmen Alper Tunga Özdemir, Ahmet Alan ve Mehmet Bükülmez'den oluşan ön jüri, "Pirlerin Düğünü", "Baletler Köyü", "Venüs'e Açılan Pencere", "Pate", "Muzaffer", "Süheyla", "Kırılan Zaman", "Ağaç Adam", "Bir Tutkunun Hikayesi" ve "Eski Sevgili" filmlerini finalist olarak belirledi.

"Ulusal Animasyon" dalında "Ailem", "İkinci Perde", "Pat", "Ben Kimseyi Öldürmek İstemiyorum", "Telve", "Milo" ve "Kuyunun Fısıltısı" adlı yapımlar finale kaldı.

Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Başkan Yardımcısı Mustafa Bülbül, senarist Müjgan Tekin ve görüntü yönetmeni Selim Hasbal'dan oluşan ön jüri, "Ulusal Kısa Film" kategorisinde "Gölgeden Öteye Yol Yok", "Galaksinin Tezenesi", "Bir Aile", "Kudret", "Mümeyyiz", "Kesik Kulak", "Derin İzler", "Balerin", "Dilemma" ve "Guguk Kuşu"nu finalist olarak seçti.

"Uluslararası İpekyolu ve Kardeşlik Ödülü" kategorisinde ise yönetmen Rıza Siami, Hakan Salih Dikmen ve senarist Vildan Tekin'den oluşan ön jüri, "Bu Monkey", "Timeless Love", "Bhaan", "Rope", "To Be", "Forced Symphony", "The Secret of Inspiration", "Rock", "Oruk Ene", "Muro", "Fiabexit", "Recife Tem Um Coraçao", "Profitable Place", "Happy Feet", "Tanıştığıma Memnun Oldum", "Tünel" ve "Sara" filmlerini finale bıraktı.