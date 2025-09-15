13. Uluslararası İpekyolu Film Festivali Başvuruları Başladı

İpekyolu Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen 13. Uluslararası İpekyolu Film Festivali başvuruları alınmaya başladı.

Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliğinden (SETEM) yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen festivalde, ulusal ve uluslararası kategorilerde ödüller sahiplerini bulacak.

Festival Türkiye, Çin, Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan, İran, Kazakistan, İtalya, Gürcistan, Suriye, Yunanistan, Hindistan ve Irak gibi antik İpekyolu ülkelerinden sinemacıların katılımıyla gerçekleştirilecek.

İpekyolu coğrafyası dışından başvuran filmlere verilen Kardeşlik Ödülü bu yıl da verilecek.

Festivalde, ulusal kategoride belgesel film, Şafak Tavkul Animasyon film ile kısa film alt başlıklarında ve Uluslararası dalda çok sayıda ödül takdim edilecek.

Katılımcı tüm filmler arasından, ön elemeyi geçme şartı aranmaksızın seçilecek esere de Jüri Özel Ödülü sunulacak.