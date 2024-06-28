Üye Girişi
Haberler

13. Uluslararası Avanos Uygulamalı Seramik Sempozyumu Başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'in Avanos ilçesinde düzenlenen 13. Uluslararası Avanos Uygulamalı Seramik Sempozyumu başladı. Türk ve yabancı seramik sanatçılarının katılımıyla gerçekleştirilen sempozyumda, sanatçılar özgün eserlerini ortaya çıkaracaklar. Eserler, ilçenin farklı noktalarına kalıcı olarak yerleştirilecek.

Nevşehir'in Avanos ilçesinde Türk ve yabancı seramik sanatçılarının katılımıyla düzenlenen 13. Uluslararası Avanos Uygulamalı Seramik Sempozyumu başladı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Avanos Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu öncülüğünde, Avanos Kaymakamlığı, Avanos Belediyesi ve Ahiler Kalkınma Ajansı işbirliğinde gerçekleştirilen uygulamalı sempozyum kapsamında, Kızılırmak kenarında çalışma stantları oluşturuldu.

Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Çin, Romanya ve Japonya'dan gelen 12 seramik sanatçısı, özgün eserlerini ortaya çıkarabilmek için çalışmalara başladı.

Sanatçıların sempozyum kapsamında ürettikleri eserler, daha sonra ilçenin farklı noktalarına kalıcı olarak yerleştirilecek.

Sempozyumun koordinatörü NEVÜ Avanos Güzel Sanatlar Meslek Yüksek Okulu Müdürü Bahadır Cem Erdem, AA muhabirine, ilçede binlerce yıldır el sanatlarının icra edildiğini belirtti.

5 Temmuz'a kadar sürecek sempozyumda katılımcıların hayal ettikleri eserleri çamura şekil vererek ortaya çıkaracaklarını aktaran Erdem, "Burada öğrencilerimiz farklı sanatçıların çalışmalarını görüp, test edebiliyor. Her sanatçı farklı çalışmalar sergiliyor. Uygulama alanı halka açık, ziyaretçileri bekliyoruz." dedi.

Çin'den katılan Xueying Yi ise ülkesinde 8 yıldır seramik sanatıyla uğraştığını ifade ederek, "Avanos'taki bu sempozyumu çok değerli buluyorum. Sanatçı arkadaşlarım ve öğrencilerin yardımıyla ortaya eser çıkarmak, bu etkinliğe ayrı bir değer katıyor." diye konuştu.

Azerbaycanlı seramik sanatçısı Kamran İbrahimxelilov da sempozyuma ilk kez katılmanın heyecanını yaşadığını belirterek, "Burası çok güzel bir şehir. İlçedeki seramik atölyelerini hayranlıkla gezdim. Birbirinden güzel eser ve çalışmalar var. Sokaktaki küçük bir çocuğun bile seramikle ilgili bilgisinin olması ilgi çekici." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Sempozyum Nevşehir Avanos Kültür Sanat Güncel Haberler

Elektriğe yüzde 38 zam! Yeni tarife 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak

Elektriğe yüzde 38 zam! Yeni tarife 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak

 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Betül Sayan Kaya'nın oğlu LGS'de Türkiye 1'incisi oldu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Betül Sayan Kaya'nın oğlu LGS'de Türkiye 1'incisi oldu

 İddialar için, 'Hayırlı olur' demişti! Fahrettin Koca, eşyalarını toplayıp bakanlıktan ayrıldı

İddialar için, "Hayırlı olur" demişti! Fahrettin Koca, eşyalarını toplayıp bakanlıktan ayrıldı

Bakmadan Geçme

Copa America hangi kanalda, saat kaçta, CANLI - ŞİFRESİZ nasıl izlenir #9917 #129300 #127942 Hangi bakanlar istifa etti, hangi bakanlar değişecek? Şuayip Birinci kimdir? Şuayip Birinci kaç yaşında, nereli, doktor mu? Fahrettin Koca'nın yerine kim gelecek? Milli Eğitim Bakanı değişecek mi, SON DAKİKA? Vedat Işıkhan istifa mı edecek? Vedat Işıkhan istifa etti mi? Yılmaz Tunç istifa mı edecek? Yılmaz Tunç istifa etti mi? 29 Haziran Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? HSK atama kararnamesi 29 Haziran Cuma yayınlandı! Hakim ve Savcılar atama kararları PDF indir, OKU! ?? Yusuf Tekin istifa mı edecek? MEB Bakanı Yusuf Tekin istifa etti mi?mde 29 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 29 Haziran 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 29 Haziran Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 29 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 29 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 29 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 29 Haziran 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 29 Haziran Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi!
Karısına tecavüz etmeye çalışan arkadaşını öldürdü! Cinayet sonrası kahkahalar attı

Karısına tecavüz etmeye çalışan arkadaşını öldürdü! Cinayet sonrası kahkahalar attı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title