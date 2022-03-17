13 ülkeden uzmanlar caretta carettalar için toplandı

PAMUKKALE, DENİZLİ (DHA) - DENİZLİ'de Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER), caretta carettaların Akdeniz'de korunması için iş birliği yürüten uzmanlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerini ağırlıyor. Türkiye'nin de aralarında olduğu 13 ülkeden uzmanların katıldığı toplantıda, deniz kaplumbağalarıyla ilgili çalışmalar ve projeler anlatılıyor.

Uluslararası MAVA Vakfı'nın desteklediği proje kapsamında, Türkiye'nin yanı sıra Arnavutluk, Fas, Fransa, İngiltere, İspanya, İtalya, Kuzey Kıbrıs, Libya, Lübnan, Mısır, Tunus ve Yunanistan'dan gelen uzmanlar, Pamukkale Üniversitesi'nin kuruluşu olan DEKAMER'in ev sahipliğinde Pamukkale'deki otelde bir araya geldi. Toplantıda, uzmanlar, caretta carettalar konusunda ülkelerinde yaptıkları çalışmaların sonuçlarını ve gelecekte yapılması gereken projeler konuşulacak.