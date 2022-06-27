13. nesil Intel Raptor Lake performans testinde!

Intel'in yeni nesil işlemcileri ortaya çıkmaya başlarken performansları da büyük merak konusu. Piyasaya sunulmasına sayılı günler kala Expreview 13. nesil Intel Raptor Lake işlemcisini performans testine tabi tuttu.

Intel Raptor Lake selefi ile karşı karşıya

Intel'in yeni 13. nesil işlemcisi maksimum 3.8 GHz ile sınırlandırılmış durumda. Bu nedenle Expreview, adil bir karşılaştırma olması adına yeni işlemciyi Core i9-12900K'ya karşı test etti. Her iki işlemcinin de Z690 anakart, 32 GB DDR5 5200 MHz bellek ve GeForce RTX 3090 Founders Edition ekran kartı ile teste sokulduğu açıklandı.

Intel Raptor Lake için tarih verildi! Performansıyla rekor kıracak

Çıkan sonuçlarda 13. nesil Raptor Lake işlemcinin 12. nesile göre ortalama yüzde 20 daha hızlı olduğu ortaya çıktı. Bu performans artışında yeni nesil işlemcinin sahip olduğu ekstra 8 adet tasarruf merkezli çalışan E-Core çekirdeklerin önemli bir rolü olduğu düşünülüyor.

13. nesil Raptor Lake ES CPU aynı zamanda hassaslık testinde de eski işlemciye göre yüzde 51.5'e kadar daha başarılı bir performans gösterdi. Testlerin çoğunda da 13. nesil işlemcinin yüzde 15 ile 25 arasında daha başarılı olduğu gözlemlendi.

Bununla birlikte, bazı alanlarda örneğin Pov-Ray ve Cinebench gibi noktalarda, 12. nesil işlemci halefini geride bırakmayı başarıyor. Alder Lake bu anlamda bazı noktalarda Raptor Lake'i yüzde 10 ve daha fazla oranlarda geçmiş durumda.

13. nesil Raptor Lake'in test edilen örneğinin sınırlandırılmış olması bu konuda işlemciye dezavantaj yaratıyor olabilir. Bunun kanıtı olarak da oyun testlerinin çoğunda 12. nesil işlemcinin daha başarılı olmasını gösterebiliriz.

Ancak şimdiden Intel'in yeni işlemcisi hakkında konuşmanın erken olduğunu hatırlatalım. Ekim ayında piyasaya çıkmadan önce Raptor Lake'in birçok anlamda gelişeceğini biliyoruz. Özellikle 3.8 GHz ile sınırlandırılmış olması yeni işlemcinin tam performansını göstermesinin önü geçiyor.

İşlemcinin gerçek performansını görmek için asıl örneklerini görmekte fayda var. Peki siz Intel'şn 13. nesil işlemcileri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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