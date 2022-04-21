13'ncüsü düzenlenen Uluslararası Barış Ekmeği Festivali, renkli anlara sahne oldu

ESENLER, İSTANBUL (Bültenler) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 13. Uluslararası Barış Ekmeği Festivali'ne ev sahipliği yapan Esenler Belediyesi; Azerbaycan, Kazakistan, Tacikistan, Özbekistan, Gagavuzya Kırgızistan, Irak Türkmenleri, KKTC ve Romanyalı 100 çocuğu bir araya getirdi. Festival boyunca yapılan etkinliklerin yer aldığı sinevizyon gösterimiyle başlayan program, Esenler Dörtyol Meydanı'nda düzenlendi. Festivale Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Esenler Kaymakamı Adil Karataş, AK Parti Esenler İlçe Başkanı Umut Özkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, belediye meclis üyeleri, çok sayıda vatandaş ve çocuk katıldı.

MEDENİYETİMİZİN ÇOCUKLARI BARIŞ TEMSİLCİLERİDİR

Festivalde konuşan Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer, "Bugün hem Ramazan-ı Şerif, hem 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve hem de barış sebebiyle bir arada bulunmak, bu üç şeyi bir araya getirmek gerçekten büyük bir tevafuk. Çünkü Ramazan-ı Şerif hepinizin malum olduğu gibi diğer insanların dertleriyle hemhal olma, diğerkâm olma ayıdır. Çocuklara ithaf edilen Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, çocuk nezdinde sevginin, barışın, adaletin tüm dünyaya verdiği bir mesajdır. Ekmek tüm inançlarda kutsaldır. İşte tüm dünyanın çocuklarını tüm inançlarda kutsal olan ekmekle birleştirip tüm dünyaya Esenler'den verilen bu mesaj gerçekten çok anlamlı" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu medeniyetin çocukları barışın temsilcileridir. Barışın güvercinleridir. İşte Esenler'in çok değerli Belediye Başkanı Tevfik kardeşimizin 13 yıldır istikrarlı şekilde Esenler'den tüm dünyaya seslendiği mesaj, tüm dünyanın en acil ihtiyacı olan barış ve esenlik mesajıdır. Karşımızda duran İyilik Fuarı da barış ve esenliğin bir kardeşidir."

BİZİM SOFRAMIZ HERKESE AÇIKTIR

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da konuşmasına meydanda bulunan çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak sözlerine başladı. "Ekmek, bizim için kutsal" diyen Yerlikaya özetle konuşmasında şunları söyledi: "Yerde görsek kimseye kızmadan suçlamadan sanki kendimiz düşürmüş böyle bir hata işlemiş gibi hemen onu alır, üzerindeki toz toprağı üfler, temizler, kimsenin ezip çiğnemeyeceği bir yere koyarız. Belki bir kuşun, kurdun yiyebileceği özel bir yere bırakırız. Aslında tüm inançlarda da ekmek kutsaldır. Niçin? İnsanlığın varlık mücadelesinde, beslenmesinde en temel, el ürünü bir nimettir. Biz soframızı misafirlerimizle paylaşırız ki bizim sofralarımız gönül sofrasıdır. Herkese açıktır. Az sonra bu gönül coğrafyamızdan masum çocuklarımızın, geleceğimiz, yüz aydınlığımız, yaşam enerjimiz olan bu çocuklarımızın getirmiş olduğu su, maya ve un hepsi birlikte her birinizin gönül elleriyle bismillah diyeceğiz ve onu yoğuracağız. Yaratılanı biz hesapsız, hasbi olarak Allah için seviyoruz selamını her yere tüm dünyaya buradan göndereceğiz".

ÜÇ KUTSALIMIZLA DÜNYAYA HAYKIRIYORUZ

Ev sahibi Barış Ekmeği projesinin fikir babası Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ise 13 yıldır bu festivali düzenlediklerini belirterek "Üç tane önemli kelime var. Barış, ekmek ve çocuk. Barış, bizim medeniyetimizin adıdır. 21. yüzyılda insanlığın herhalde en çok hasretle beklediği, insanlığın herhalde en çok hasretle ulaşmak için gün ve dakika hesabı yaptığı şey maalesef barış oldu. Diğeriyse ekmek. İnsanın hayatındaki en kıymetli şey. Mücadelesinin kaynağı, uğraşı. Diğeri ise çocuk. Bir insanın hayatta en kutsal varlığı" dedi. Dünyayı kan emici vampir gibi emmeye çalışan küresel güçlerin, insanları yok etmek için gece gündüz silah üretenlerin, bomba yağdıranların, çocukları yetim bırakanların, anneleri dul, çocukları öksüz bırakanlara bir mesaj vermek amacıyla bu festivali düzenlediklerini söyleyen Göksu, "Acaba bu üç kutsalın bir araya gelmesiyle çocukların masum duygusuyla onlara bir şey söylesek ve desek ki 'Ey dünyayı kana bulayanlar artık yeter! İnsanlığın tepesinden bombalarınızı alın. Adil bir dünya mutlaka olacak. Mutlaka adaletli bir dünya vardır' diyerek onlara bunu haykırabilir miyiz diye 13 yıldan beri dünyanın değişik yerlerinden çocuklarımızı Esenler'de misafir ediyoruz" diye konuştu.

DÜNYANIN EN SAMİMİ EKMEĞİ

Festivalde pişirilen ekmekleri dünya liderlerine gönderdiklerini ifade eden Göksu, "Un, dünyanındeğişik yerlerinden, su dünyanın değişik yerlerinden maya ise bu topraklardan verilerek ekmek yapılıyor. İnşallah bugüne kadar haykırdık. Haykırmaya devam edeceğiz. Bu zamana kadar barış mektuplarımızı gönderdik, göndermeye devam edeceğiz. Ta ki dünyada barış hâkim olana kadar. Bu ekmeği saygıdeğer cumhurbaşkanımıza ikram ettiğimizde dünyanın en samimi ekmeği demişti. Dünyanın en samimi ekmeğiyle inşallah dünya istikamet bulur." İfadelerini kullandı.

EKMEK DİLİMLERİ DÜNYA LİDERLERİNE GÖNDERİLDİ

Konuşmaların ardından Bakan Özer, Vali Yerlikaya ve Göksu önlük giyerek, dünya çocuklarıyla birlikte Barış Ekmeği'nin hamurunu hazırladı. 10 ülkenin unları, Türkiye'nin sevgi ve kardeşlik mayasıyla karıldı. Yoğrulan hamur "Bismillah" denilerek sahneye kurulan fırında pişirildi. 9 ülkeden getirilen un ve sularla hazırlanan Barış Ekmeği, Başkan Göksu ve diğer protokol üyelerince fırından çıkarıldı ve ilk olarak çocuklara ikram edildi. Bakan Özer'in kestiği ekmek dilimi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Vali Yerlikaya'nın kestiği ekmek dilimi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Göksu'nun kestiği ekmek dilimi ise ABD Başkanı Joe Biden'a postalanmak üzere öğrenciler tarafından etkinlik alanında bulunan PTT aracına teslim edildi.

BARIŞ DUVARI'NIN AÇILIŞI YAPILDI

Ülke bayrakları ve ülkeleri temsil eden önemli yapılarla barış güvercininin yer aldığı Barış Duvarı'nın açılışı ise Bakan Özer ve beraberindekiler tarafından gerçekleştirildi. Program sonunda ise dünya coğrafyalarından gelen çocuklar, halk oyunu gösterileriyle izleyenlere görsel şölen sundu. Yeteneklerini sergileyen çocuklar büyük beğeni topladı.

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