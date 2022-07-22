13 milyon 800 bin makaron ele geçirildi
AA - Abdullah Özkul - Güncel
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Niğde'de 2 tırda 13 milyon 800 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Niğde'de 2 tırda 13 milyon 800 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 20 ve 21 Temmuz tarihlerinde, ihbar üzerine Adana- Niğde Otoyolu Eminlik gişelerinde 2 tırı durdurdu.
Tırların dorselerinde yapılan aramada gümrük kaçağı 13 milyon 800 bin boş makaron bulundu.
Gözaltına alınan sürücüler hakkında adli işlem başlatıldı.
AA / Abdullah Özkul - Güncel