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13 milyon 800 bin makaron ele geçirildi

AA - Abdullah Özkul - Güncel
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Niğde'de 2 tırda 13 milyon 800 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Niğde'de 2 tırda 13 milyon 800 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 20 ve 21 Temmuz tarihlerinde, ihbar üzerine Adana- Niğde Otoyolu Eminlik gişelerinde 2 tırı durdurdu.

Tırların dorselerinde yapılan aramada gümrük kaçağı 13 milyon 800 bin boş makaron bulundu.

Gözaltına alınan sürücüler hakkında adli işlem başlatıldı.

AA / Abdullah Özkul - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Adana Niğde Güncel Haberler

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