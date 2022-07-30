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13 MEMATT daha Azerbaycan'a teslim edildi

- 13 MEMATT daha Azerbaycan'a teslim edildi Azerbaycan Savunma Bakanlığı ve ASFAT arasında yapılan anlaşma çerçevesinde 13 adet yerli ve milli üretim Mayın Temizleme Aracı Azerbaycan'a teslim edildi.

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- 13 MEMATT daha Azerbaycan'a teslim edildi

ANKARA - Azerbaycan Savunma Bakanlığı ve ASFAT arasında yapılan anlaşma çerçevesinde 13 adet yerli ve milli üretim Mayın Temizleme Aracı Azerbaycan'a teslim edildi.

Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı ASFAT, yerli ve milli imkanlarla üretilen MEMATT'lardan Azerbaycan'a 13 adet daha teslim etti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı ile ASFAT'ın arasındaki anlaşma sonucu yapılan teslimat ile birlikte bugüne kadar Azerbaycan'a ihraç edilen MEMATT sayısı 20'ye ulamış oldu.

Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Dağlık Karabağ bölgesi ve çevresindeki illerde mayınlı arazilerin temizlenmesinde kullanılacak MEMATT'lar 300 beygir motor gücüne, 5 kilometre uzaktan kumanda ile kontrol mesafesine sahip.

MEMATT'lardan 2021 yılı içerisinde 6 adet Azerbaycan'a, 2 adet Togo'ya ve 2 adet Burkina Faso'ya olmak üzere toplamda 3 farklı ülkeye ihracatı gerçekleştirilmişti.

Azerbaycan, Türkiye'nin de desteğiyle Fuzuli, Cebrail, Ağdam, Kelbecer, Hocavend gibi kentler ile çevre bölgelerin mayınlardan temizlenmesi, kentlerde yaşamın yeniden güvenli bir şekilde başlayabilmesi için uzun bir süredir hummalı bir çalışma yürütüyor.

İhlas Haber Ajansı / Huzeyfe Tarık Yaman - Güncel

Milli Savunma Bakanlığı Azerbaycan Güncel Haberler

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