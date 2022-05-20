Rusya'da "Modest Fashion Day" festivali

13. Uluslararası Ekonomi Zirvesi: "Rusya-İslam Dünyası: Kazan Zirvesi 2022" kapsamında "Modest Fashion Day" festivali gerçekleştirildi.

Festival, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da devam eden zirvenin kültürel programının bir parçası olarak organize edildi.

Festivalde, uzman isimlerin, muhafazakar moda alanındaki beklentileri, ekonomik fırsatları, yetenekli tasarımcıları desteklemek için atılması gereken adımları ele aldıkları panel ve tematik oturumlar yapıldı.

Festivalde ayrıca, Rusya, Endonezya, Kazakistan, Özbekistan ve İspanya'dan 12 tasarımcının koleksiyonlarının yer aldığı bir defile sunuldu.

Geleneksel ve modern tasarımların bir arada olduğu defile, Modest Fashion Konseyinin desteğiyle, Tataristan Yatırım Kalkınma Ajansı, Markamarie ve ModestRussia organizatörlüğünde gerçekleştirildi.