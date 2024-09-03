13 İlde Yerel Kuvvetli Sağanak Yağış Uyarısı

(ANKARA) - Meteoroloji tarafından yayımlanan yeni uyarıda, akşam saatlerine kadar 13 ilde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, Denizli, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar, Muğla, Antalya ve Konya'da saat 19.00'a kadar; Bolu, Karabük, Çankırı, Düzce, Zonguldak ve Kastamonu'da ise saat 20.00'a kadar yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

MGM, yağışlar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini kaydetti.