13 ilde DEAŞ operasyonu: 26 şüpheli gözaltına alındı
İzmir merkezli 13 ilde DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı. Jandarma ekipleri, 13 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi ve 26 şüpheli gözaltına alındı. 4 şüpheli ise aranıyor.
İZMİR merkezli 13 ilde DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, DEAŞ silahlı terör örgütü ile ilgili yürütülen soruşturmada, terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı. Jandarma ekipleri, İzmir merkezli Ankara, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Erzincan, Konya, Malatya, Mardin, Eskişehir, Bitlis, Gaziantep ve Adana'da eş zamanlı operasyon yaptı, 26 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 4 şüphelinin arandığı da bildirildi.