13 düzensiz göçmeni bir araca sığdıran şoför tutuklandı - Haberler

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13 düzensiz göçmeni bir araca sığdıran şoför tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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13 düzensiz göçmeni bir araca sığdıran şoför tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir ticari otomobil ile 13 düzensiz göçmeni taşıyan aracın şoförü tutuklandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir ticari otomobil ile 13 düzensiz göçmeni taşıyan aracın şoförü tutuklandı.

Olay, 20 Nisan saat 16.00 'da İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Grup Amirliği ve KOM Grup Amirliği tarafından içinde düzensiz göçmen olduğu tespit edilen araç Marmaris'ten Datça istikameti çıkışında durdurulurken, içinden 13 düzensiz göçmen yakalanmıştı. İllegal yollar ile yurtdışına çıkmayı planladıkları düşünülen düzensiz göçmenler emniyetteki sorgularının ardından il göç idaresine sevk edildi. Aracı kullanan şoför A.Ü. gözaltı işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilerek tutuklandı.

(Güldemet Kızıl/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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