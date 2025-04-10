İBB protestoları sonrası tutuklanan 102 genç tahliye edildi

İBB protestoları sonrası tutuklanan 102 genç tahliye edildi
Erdoğan ile DEM heyeti arasında 1.5 saat süren görüşme! İlk açıklama geldi

Erdoğan ile DEM heyeti arasında 1.5 saat süren görüşme
Ahmet Minguzzi davası 8 Mayıs'a ertelendi

Minguzzi davası ertelendi! Savcının her iki sanık için bir talebi var
Türkiye'nin dev tavuk firmasına ait üründe ölümcül bakteri tespit edildi

Türkiye'nin dev tavuk firmasına ait üründe ölümcül bakteri bulundu

13. Çin Elektronik Bilgi Fuarı Shenzhen'de Başladı

13. Çin Elektronik Bilgi Fuarı Shenzhen'de Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Shenzhen'de 'Teknoloji Liderliği, İnovasyon Buluşması' temasıyla düzenlenen 13. Çin Elektronik Bilgi Fuarı, akıllı terminaller ve yapay zeka gibi önemli teknolojilere odaklanıyor ve 1.000'den fazla şirket katılıyor.

SHENZHEN, 10 Nisan (Xinhua) -- 13. Çin Elektronik Bilgi Fuarı çarşamba günü Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kentinde bulunan Shenzhen Kongre ve Sergi Merkezi'nde (Futian) başladı.

"Shenzhen'de Teknoloji Liderliği, İnovasyon Buluşması" temasıyla düzenlenen fuar, akıllı terminaller, optoelektronik ekranlar, yapay zeka, büyük veri depolama, temel bileşenler ve alçak irtifa ekonomisi gibi kilit öneme sahip teknolojinin en yeni alanlarına odaklanıyor. Fuara, 1.000'den fazla şirket katılıyor.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: Xinhua / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.