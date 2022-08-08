13. Büyükelçiler Konferansı kapsamında Dışişleri Şehitliği ziyaret edildi - Haberler

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13. Büyükelçiler Konferansı kapsamında Dışişleri Şehitliği ziyaret edildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Dışişleri Şehitliği'ne gelişi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması Dua edilmesi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da 13. Büyükelçiler Konferansı'na katılan büyükelçilerle Dışişleri Şehitliği'ni ziyaret etti.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Dışişleri Şehitliği'ne gelişi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması

Dua edilmesi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da 13. Büyükelçiler Konferansı'na katılan büyükelçilerle Dışişleri Şehitliği'ni ziyaret etti.

AA / Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu Ankara Güncel Haberler

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