13. Büyükelçiler Konferansı kapsamında Dışişleri Şehitliği ziyaret edildi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Dışişleri Şehitliği'ne gelişi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması Dua edilmesi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da 13. Büyükelçiler Konferansı'na katılan büyükelçilerle Dışişleri Şehitliği'ni ziyaret etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Dışişleri Şehitliği'ne gelişi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması Dua edilmesi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da 13. Büyükelçiler Konferansı'na katılan büyükelçilerle Dışişleri Şehitliği'ni ziyaret etti. AA / Güncel Mevlüt Çavuşoğlu Ankara Güncel Haberler

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