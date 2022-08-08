13. Büyükelçiler Konferansı kapsamında Dışişleri Şehitliği ziyaret edildi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Dışişleri Şehitliği'ne gelişi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması Dua edilmesi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da 13. Büyükelçiler Konferansı'na katılan büyükelçilerle Dışişleri Şehitliği'ni ziyaret etti.
- Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Dışişleri Şehitliği'ne gelişi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması
Dua edilmesi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da 13. Büyükelçiler Konferansı'na katılan büyükelçilerle Dışişleri Şehitliği'ni ziyaret etti.
AA / Güncel