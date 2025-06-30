13. Boğaziçi Film Festivali Başvuruları Başladı

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Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından 7-14 Kasım'da gerçekleştirilecek olan 13. Boğaziçi Film Festivali'nin ulusal ve uluslararası yarışma bölümleri için başvuru süreci başladı. Festivalde ödüller, çeşitli kategorilerdeki filmlere verilecek.

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından 7-14 Kasım'da 13. kez sinemaseverlerle buluşturulacak Boğaziçi Film Festivali'nin ulusal ve uluslararası yarışma bölümleri için başvuru süreci başladı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Türkiye ve dünya sinemasından dikkat çekici yapımların gösterimleri, ustalık sınıfları ve söyleşilerin yer aldığı festivalin artistik direktörlüğünü bu yıl da Enes Erbay üstleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Festival Başkanı Ogün Şanlıer, "Bu yıl on üçüncüsünü düzenlediğimiz festivalimiz, bu yıl da sinemamızın gücünü ve anlatım zenginliğini hem ulusal hem uluslararası platformlarda bir kez daha gözler önüne serecek." ifadelerini kullandı.

Yarışmada yer alan tüm filmler "Ahmet Uluçay Büyük Ödülü" için aday olacak

Festivalde "Ulusal Uzun Metraj", "Uluslararası Uzun Metraj", "Kısa Film" ve "Ulusal Belgesel Film" alanlarında yarışmalar düzenlenecek.

1 Ocak 2024 tarihinden sonra tamamlanmış filmlerin başvurabileceği Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda "En İyi Film"e verilen Altın Yunus ödülünün yanı sıra "En İyi Yönetmen", "En İyi Senaryo", "En İyi Kadın Oyuncu", "En İyi Erkek Oyuncu", "En İyi Görüntü Yönetmeni" ve "En İyi Kurgu" dallarında da ödüller sahiplerini bulacak.

Süre kısıtlamasının olmadığı ve Türkiye yapımı belgesel filmlerin katılabildiği Ulusal Belgesel Yarışması'nda da bu yıl yine "En İyi Ulusal Belgesel Film" ve "Jüri Özel" ödülleri dağıtılacak.

Türkiye'den ve dünyadan bağımsız sinema örneklerini bir araya getirmeye, yeni sinemacıları desteklemeye ve sinema endüstrisini güçlendirmeye devam eden festivalin Kısa Film Yarışması'nda ise "En İyi Ulusal Kısa Kurmaca Film" ve "En İyi Uluslararası Kısa Kurmaca Film" ödülleri verilecek.

Yarışmada yer alan tüm filmler bu yıl da "Ahmet Uluçay Büyük Ödülü" için aday olacak.

Son başvuru tarihi 1 Ekim

Ayrıca festivalin ulusal kısa film yarışmasında yer alan filmlerden biri İstanbul Medya Akademisi tarafından para ödülüyle desteklenen "Genç Yetenek Ödülü"nü kazanacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destek verdiği 13. Boğaziçi Film Festivali'nin başvuruları, festivalin web sitesinde yer alan formlar doldurularak, 1 Ekim Çarşamba akşamına kadar gerçekleştirilebilecek.

Tüm gelişmelere ve festivale dair güncel haberlere "www.bogazicifilmfestivali.com" adresinden ve festivalin resmi sosyal medya hesapları üzerinden erişilebilir.

Kaynak: AA / Ümit Aksoy - Güncel
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