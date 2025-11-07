'13. Boğaziçi Film Festivali' başlıyor

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle düzenlenen "13. Boğaziçi Film Festivali"nin açılışı bu akşam yapılacak.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu festival, 14 Kasım'a kadar sinemanın tüm renklerini kuşatan programını sinemaseverlerle buluşturacak.

Festivalin artistik direktörü Enes Erbay, AA muhabirine, etkinlik kapsamındaki gösterimlerin Türk sinemasının kalbi Beyoğlu'nda, Atlas 1948 Sineması, AKM Yeşilçam Sineması ve İstiklal AVM Cinema Pink'te gerçekleştirileceğini söyledi.

Sinemaseverler için doyurucu olduğunu düşündükleri bir içerik hazırladıklarını dile getiren Erbay, "50'nin üzerinde film gösterimi gerçekleştireceğiz ve bunun yanı sıra birçok etkinliğimiz de var." dedi.

Annemarie Jacir'in yönettiği, Oscar adayı "Palestine 36"nın festivalin açılış filmi olduğunu belirten Erbay, şunları kaydetti:

"Filistin'de yaşananlara dikkati çekmek adına bu sene özel olarak bir Filistin seçkisi hazırladık. Palestine 36'nın yanı sıra seçkinin içerisine 4 film daha kattık. Filistin seçkisine ek olarak özel gösterimlerimiz de var. İki belgeselimiz var. Sinemacı Biket İlhan'ın biyografik çalışması gösterilecek. Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun kişisel arşivinden oluşturulmuş bir belgesel film de gösterilecek. Son olarak özel gösterimlerde 'Tuval'deki Sır' isimli kurmaca filmin de gösterimini gerçekleştireceğiz."

Erbay, festivalin içeriğini oluştururken sadece film izlemek isteyenlerin yanı sıra genç sinemacıların kendilerini geliştirme fırsatı bulacakları içerikler de oluşturmaya çalıştıklarını anlattı.

"Türk sineması konulu bir panel olacak"

Ödüllü yönetmen Anupam Barve ve Palestine 36 filminin oyuncularından Saleh Bakri'nin masterclass yapacağını kaydeden Erbay, "Son olarak sektöre yönelik bir panel düzenlemeyi planlıyoruz. Türk sinemasının satış potansiyeli, uluslararası ortaklıklar ve dağıtımı içerikli bir panelimiz olacak. Tüm bu içeriklere festivalimizin web sitesinden ve kataloğumuzdan ulaşabilirler." ifadesini kullandı.

Yarışma kısmının 4 ana kategoride gerçekleştirildiğini vurgulayan Erbay, "Her kategoride 10'ar filmin yarışacağı çok doyurucu ve çekişmeli bir hafta olacak. Sadece belgesel kategorisine 11 belgesel aldık. Çok fazla başvuru vardı ve gerçekten ön seçici ekiplerimiz finale kalacak filmleri belirlerken çok zorlandı. Herkes için çok doyurucu bir festival haftası olacağına inanıyorum." şeklinde konuştu.

Enes Erbay, festivali Türk sineması için ana mekan, genç sinemacıların kendilerini gösterip yetişeceği bir ortam ve dünyanın çeşitli festivallerinden gelen filmlerin önemli bir durağı olarak kurguladıklarını belirtti.

İstanbul'un festivalle birlikte birçok filme ve sinemacıya ev sahipliği yapacağının altını çizen Erbay, festival filmlerini izlemeye davet etti.

Festival"Palestine 36" filmiyle açılış yapacak

Festivalin açılış filmi, Palestine 36, dünya prömiyerini 50. Toronto Film Festivali'nde yaptı. Filistin'in 98. Akademi Ödülleri'nde "En İyi Uluslararası Film" adayı olarak seçilen film, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkati çekiyor.

Filistin sinemasına odaklanan özel bir seçki sunan programda, dünya prömiyerini Sundance'te yapan ve Batı Şeria'da protestolara katılan bir gencin annesinin umut ve direniş hikayesini anlatan "All That's Left of You", Venedik Film Festivali'nden dokuz ödülle dönen ve 5 yaşındaki Hind Rajab'ın trajik ölümünü konu alan "The Voice of Hind Rajab", Locarno Film Festivali'nde prömiyer yapan, eski bir hapishane arkadaşını arayışla başlayan ve Gazze'de beklenmedik bir keşif yolculuğuna dönüşen "With Hasan in Gaza" ve dünyada ilk kez DOC NYC'de gösterilen, hafıza ve aidiyet üzerine kişisel bir yolculuğu aktaran "Yalla Parkour" yer alacak.

Ulusal Uzun Metraj Yarışması'nda "Bağ Bozumu", "Bir Adam Yaratmak", "Gölün Şarkısı", "Gündüz ve Gece", "Güneşin Altında Yeni Bir Şey Yok", "Kanto", "Kesilmiş Bir Ağaç Gibi", "Parçalı Yıllar", "Rayların Ötesinde" ve "Tavşan İmparatorluğu" filmleri yer alacak.

Uluslararası Uzun Metraj Yarışması'nda ise "Dj Ahmet", "In My Parents' House", "Lost Land", "Renoir", "Sanding Dreams", "The Love That Remains", "The President's Cake", "Where Do We Begin", "Whisper My Name" ve "Wind, Talk to Me" filmleri izleyiciyle buluşacak.

Ulusal Kısa Film Seçkisi'nde "Bir Başkasının Rüyası", "Bir Turna Kuşu Yapmak", "Defne", "Eudaimonia", "Hatırlanacak Ne Var?", "Kesik Kulak", "Köpeklerin Gecesi", "Mümeyyiz", "Sakın Söyleme" ve "Susmuşlar Eşiği" filmleri olacak.

Uluslararası Kısa Film Seçkisi'nde İran yapımı "Attitude" ile "Thread", İtalya yapımı "Comunque Bene", Rusya yapımı "Don't You Dare", İspanya yapımı "Ne Me Quitte Pas" ile "Video Store 2001, Norveç yapımı "Pet-Extermination", Birleşik Krallık yapımı "There Will Come Soft Rains", Fransa yapımı "We Had Fun" ile "Ya Hanouni" izlenebilecek.

Seçkideki yapımlar büyük ödül için yarışacak

Belgesel Seçkisi'nde ise "Ağaç Adam", "Kavak Ağacının Gölgesinde", "Mukaddes", "Nena Sena", "Nilgün", "Özgür Kelimeler: Gazelli Bir Şair", "Pirlerin Düğünü", "Sessiz Çizgiler", "Tanıştığıma Memnun Oldum", "Toprağa Dönüş" ile "Üstad Mehmed: Siyah Kalem" belgeseli büyük ödül için yarışacak.

Ali Kemal Pasiner imzalı, Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun hayata ve sanata bakışını birinci elden yansıtan, renkli, 8 buçuk saatlik 8 milimetre filmlerden derlenen görüntülerden oluşturulan "Bedri Rahmi Eyüboğlu-Toprağın Sırrına Erenler" belgeseli, festivalin "Yarışma Dışı Özel Gösterim" seçkisinde yer alacak.

Seçkide ayrıca yönetmenliğini Mehmet Güreli'nin üstlendiği, yönetmen Biket İlhan'ın sinemaya adım atışından bugüne uzanan yolculuğunu anlatan "Sisler Bulvarı'ndan Geçtim: Biket İlhan" ve Ömer Evre'nin yönettiği, Kıbrıs'ta geçen aşk, ihanet ve yıllar öncesine gömülmüş sırlarla örülü dramatik bir hikayeyi konu alan "Tuval'deki Sır" da olacak.

Usta sinemacılar deneyimlerini paylaşacak

Filistinli oyuncu Saleh Bakri'nin uluslararası kariyerinden edindiği deneyimleri paylaşacağı "Saleh Bakri ile Var Olma Sanatı" masterclass'ında oyunculukta karakter inşası, duygu aktarımı ve sinemada sadelik konuşulacak.

Festival, ödüllü yönetmen Anupam Barve rehberliğinde, yönetmen ve oyunculara yönelik "Kamera Önünde Oyunculuk ve Yönetmenlik" atölyesine ev sahipliği yapacak. Atölye, oyuncu yönetimi ve kamera önü performansının inceliklerine odaklanacak.

Bosphorus Talks kapsamında düzenlenecek "Türkiye'den Dünyaya Sinemanın Uluslararası Yolculuğu" panelinde, Türk sinemasının küresel stratejileri ve uluslararası görünürlüğü ele alınacak.

TRT Sinema Müdürü Faruk Güven, OGM Pictures Kurucusu Onur Güvenatam, Kunay Film Kurucusu Karina Mia Satlykova ve Siyahmartı Animasyon Kurucusu Nurullah Yenihan, oturumun konuşmacıları arasında olacak.

Yerli ve yabancı filmlerin seyirciyle buluşacağı, 8 gün sürecek festival, dünya çapında sinema profesyonellerinin yanı sıra sektörün değerli isimlerini de ağırlayacak.

Tüm gelişmelere ve festivale dair güncel haberlere "www.bogazicifilmfestivali.com" adresinden ve festivalin resmi sosyal medya hesaplarından erişilebiliyor.