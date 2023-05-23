13. Bitcoin Pizza Günü kutlanıyor

İki adet pizzanın 10 bin Bitcoin karşılığında satın alındığı 22 Mayıs 2010 tarihi, ilk Bitcoin alışverişinin yapıldığı gün olarak kabul ediliyor ve her yıl 'Bitcoin Pizza Günü' olarak kutlanıyor.

İki adet pizzanın 10 bin Bitcoin karşılığında satın alındığı 22 Mayıs 2010 tarihi, ilk Bitcoin alışverişinin yapıldığı gün olarak kabul ediliyor ve her yıl 'Bitcoin Pizza Günü' olarak kutlanıyor. BtcTurk, 13'üncüsü kutlanan pizza günü nedeniyle BtcTurk Pro uygulaması üzerinden 22 Mayıs saat 12.00 ile 23 Mayıs saat 12.00 aralığında Bitcoin alım işlemi yapan 30 kullanıcıya Blockstream Jade donanım cüzdanı kazanma imkanı sunduğunu duyurdu.

18 Mayıs 2010 tarihinde BitcoinTalk forumunda "Laszlo" isimli bir kullanıcı, birkaç pizza için 10 bin BTC ödemek istediğini belirten bir mesaj yayınladı ve ev yapımı ya da herhangi bir pizzacıdan verilecek siparişi de kabul edebileceğini belirtti. Sevdiği pizzaları da tarif etmeyi ihmal etmeyen Laszlo, diğer kullanıcılardan gelecek cevapları beklemeye başladı. Bazı forum kullanıcıları ilgilenmiş olsa da pizzalarına kavuşamayan Laszlo, nihayet 22 Mayıs 2010 günü, 10 bin BTC ile başarıyla pizza aldığını duyurdu. İki pizzanın 10 bin BTC karşılığında satın alındığı 22 Mayıs 2010 tarihi ticari anlamda ilk Bitcoin alışverişinin yapıldığı gün olarak kabul ediliyor ve her yıl "Bitcoin Pizza Günü" olarak kutlanıyor.

2010 yılında 41 dolara karşılık gelen o pizzalara verilen 10 bin Bitcoin'in güncel değeri ise yaklaşık 268 milyon dolar seviyesinde.