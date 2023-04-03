13. Beijing Uluslararası Film Festivali 22 Nisan'da Başlıyor

BEİJİNG, 3 Nisan (Xinhua) -- 13. Beijing Uluslararası Film Festivali (BIFF), 22-29 Nisan tarihlerinde düzenlenecek. Organizatörlerin açıklamasına göre, ünlü Çinli yönetmen Zhang Yimou, Tiantan Ödülü için uluslararası jüriye başkanlık edecek.

Bu yılki Tiantan Ödülü için 15 film yarışacak. Filmler, yarışmaya başvuran 93 ülke ve bölgeden rekor düzeydeki 1.488 film arasından seçildi.

Festival süresince farklı türde 160'ın üzerinde uluslararası film Beijing'deki 27 sinema salonunda gösterime girecek.

Organizatörler, festivalin dokuz ana bölümünün fiziki formatta gerçekleşeceğini belirtirken, "bulut film festivali"nin talep üzerine gösterim ve diğer hizmetleri sağlamaya devam edeceği bildirildi.

İlki 2011 yılında düzenlenen BIFF, küresel film sektörü içindeki etkileşimi artırmayı hedefliyor. Çin'in gelişen film pazarı sayesinde festivale gösterilen uluslararası ilgi giderek artıyor.