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128. Ortak Mekong Nehri Devriyesi Tamamlandı

128. Ortak Mekong Nehri Devriyesi Tamamlandı

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KUNMİNG, 29 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin kamu güvenlik departmanından yapılan açıklamaya göre, Çin, Laos, Myanmar ve Tayland tarafından yürütülen 128. Ortak Mekong Nehri Devriyesi başarıyla tamamlandı.

KUNMİNG, 29 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin kamu güvenlik departmanından yapılan açıklamaya göre, Çin, Laos, Myanmar ve Tayland tarafından yürütülen 128. Ortak Mekong Nehri Devriyesi başarıyla tamamlandı.

İki Çin kolluk gemisi, sınır ötesi suçlarla mücadeleye odaklanan devriyelerini tamamladıktan sonra Cuma sabahı Yunnan'ın Xishuangbanna Dai Özerk İli'ndeki Jingha Limanı'na döndü.

Dört ülkeden yedi gemi ve 149 kolluk personeli, dört gün, üç gece süren devriye sırasında 600 km'den fazla yol katetti.

Çin'de Lancang Nehri olarak bilinen Mekong Nehri, sınır ötesi nakliyat için hayati bir su yoludur.

Dört ülke, 2011'in Aralık ayından bu yana nehirde ortak devriyeler düzenliyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Mekong Güncel Haberler

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