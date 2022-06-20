12700H ve RTX 3060'lı oyun bilgisayarı Game Garaj Slayer 2 inceleme! - Haberler

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12700H ve RTX 3060'lı oyun bilgisayarı Game Garaj Slayer 2 inceleme!

Shiftdelete - Güncel
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12700H ve RTX 3060'lı oyun bilgisayarı Game Garaj Slayer 2 inceleme!

Intel 12. Nesil ile güçlendirilmiş ve performansıyla dikkat çeken Game Garaj Slayer 2 inceleme videomuz ile karşınızdayız.

2020 yılı başında Türkiye oyun pazarına hızlı giriş yapan Game Garaj, Intel 12. Nesil ile güçlendirilmiş Slayer 2 serisini Türkiye pazarına sundu. Performansıyla dikkat çeken Game Garaj Slayer 2 inceleme videomuz ile karşınızdayız.

Game Garaj Slayer 2 inceleme!

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Gücünü Intel 12. Nesil CPU ve NVIDIA grafik işlemcilerden alan Slayer 2 serisi, Intel 12. Nesil Core i7 işlemcili, 15.6 inç ve RTX3060 grafik işlemciye sahip. Slayer 2 modelinde Full HD 144 Hz IPS paneli ile oyuncular ve grafik tasarımcılar için en iyi performansı sunacak. Slayer 2 serisi, CPU ve GPU için bağımsız soğutma çözümü sunuyor.

Slayer 2 serisi tüm modeller numerik klavye tuş takımına sahip olup, RGB klavye ile geliyor. Beraberinde gelen uygulama ile klavyenin renk ayarları ve parlaklığı, fan hız ayarları ve pil kalibrasyonu yapılabilmektedir. Slayer 2 serisi, Game Garaj web sitesinden özelleştirilerek de satın alınabiliyor. Depolama ve bellek birimleri kullanıcı tarafından sipariş esnasında yapılandırılabiliyor.

Çift kanal 2×8 GB 3200 MHz RAM ve 500 GB M2 NVMe SSD depolama çözümü ile gelen Slayer 2, 1x Type-C USB3.2 Gen1, 2x Type-A USB3.2 Gen1, 1x Type-A USB2.0, 1x RJ45, 1x (4K @ 60Hz) HDMI, 1x mikrofon girişi bulunuyor.

Game Garaj Slayer 2 teknik özellikleri

Ağırlık: 2,25 KG

Metal Arka Yüzey

Tek Bölge RGB Aydınlatmalı Türkçe Q Klavye

53.5WH 3 hücreli Akıllı Lityum İyon pil

15.6¨ 144Hz FHD IPS Ekran

2x RAM Yuvası

Stereo Hoparlör

1 Adet Dahili HD Web Kamerası

Aynı anda desteklenen depolama biçimleri; 2x M.2 NVMe SSD

Portlar; 1x Type-C USB3.2 Gen1, 2x Type-A USB3.2 Gen1, 1x Type-A USB2.0, 1x RJ45, 1x (4K @ 60Hz) HDMI, 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack

Boyutlar: 359 x 259 x 23.3mm

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