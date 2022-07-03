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1200 KİLOLUK BOĞA ALICISINI BEKLİYOR

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BURDUR'un Yassıgüme köyünde Zeki Genç, 'Ahmet Emir' adını verdiği 1200 kiloluk kurbanlık boğasını 90 bin liraya satışa çıkardı.

BURDUR'un Yassıgüme köyünde Zeki Genç, 'Ahmet Emir' adını verdiği 1200 kiloluk kurbanlık boğasını 90 bin liraya satışa çıkardı.

Burdur merkez Yassıgüme köyünde oturan Zeki Genç (57), 24 aylık siyah simental cinsi 'Ahmet Emir' adını verdiği boğasını 90 bin liraya satışa çıkardı. Genç, "Doğduğundan beri elimde. Nasip olursa kurbanda satacağız. 90 bin lira istiyorum. 85 bin lira verdiler vermedim. Alacak kişiye şimdiden hayırlı olsun. Şu anda 24 ayını tamamladı. Yaklaşık canlı ağırlığı 1200 kilogram civarında, nasip olursa bunu kurbanlık olarak satacağız. Kurban pazarına çıkarmadım" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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