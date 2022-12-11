120 makbuzu boynuna dolayıp, herkesi vergi ödemeye davet etti

AYDIN'ın Efeler ilçesinde araç kiralama işi yapan Yusuf Siyahkaya (33), kiraladığı 15 otomobilin 2022 yılı vergisi olan 100 bin lirayı ödedikten sonra yaklaşık 10 metre uzunluğundaki 120 makbuzu boynuna doladı.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde araç kiralama işi yapan Yusuf Siyahkaya (33), kiraladığı 15 otomobilin 2022 yılı vergisi olan 100 bin lirayı ödedikten sonra yaklaşık 10 metre uzunluğundaki 120 makbuzu boynuna doladı. Herkesi vergi ödemeye davet eden Siyahkaya, o anları sosyal medyada paylaştı.

Aydın'da araç kiralama işi yapan evli ve 4 çocuk babası Yusuf Siyahkaya, kendine ait 15 otomobilin vergilerini ödemek için 8 Aralık'ta Aydın Vergi Dairesi'ne gitti. Siyahkaya, 2 gün süren işlemlerin ardından 15 otomobil için 100 bin TL vergi ödedi. Ödediği vergilerin makbuzlarını alan Siyahkaya 10 metre uzunluğundaki 120 makbuzu boynuna dolayıp, vergi dairesinin önünde bir süre bekledi. Makbuzları boynuna doladığı anların videosunu sosyal medyada yayınlayan Siyahkaya, herkese örnek olmak istediğini söyledi.