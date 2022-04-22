Gaziantep'te hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Haberler

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Gaziantep'te hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

AA - Adsız Günebakan - Güncel
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Gaziantep'te hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Gaziantep'te, "kasten öldürme" suçundan hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine teslim edildi.

Gaziantep'te, "kasten öldürme" suçundan hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine teslim edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 2010 yılında bir kişinin öldürülmesiyle ilgili hakkında "kasten öldürme" suçundan kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlünün kaldığı yeri belirledi.

Karkamış ilçesindeki adrese düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.

AA / Adsız Günebakan - Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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