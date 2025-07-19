12 Yıl Sonra Yeniden Açılan cinayet Dosyasında 4 Kişiye Müebbet Hapsi Talep Edildi

ANKARA'nın Mamak ilçesinde Kemal Güven Aydoğan'ın 2013 yılında evinin önünde silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili dosya 12 yıl sonra yeniden açıldı ve soruşturma sonunda N.Y, B.K, Ş.K, H.K. hakkında iddianame düzenlenerek dava açıldı.

Kemal Güven Aydoğan, 2013 yılında evinin önünde silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan A.C.Ö. hakkında dava açıldı. Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan A.C.Ö. beraat etti. Faili meçhul olarak kalan dosya, 12 yıl sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla tekrar açıldı. İhbarcı, Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde verdiği ifadesinde, Aydoğan'la husumetli olan 3 kişinin cinayeti işlediğini, olayda kullanılan tüfeğin ise bir kadın tarafından saklandığını iddia etti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu şüphelilerin HTS kayıtlarını inceledi. Kayıtlarda, şüphelilerin olay günü birçok kez telefonla görüştükleri belirlendi.

CİNAYETTE KULLANILAN TÜFEK BULUNDU

Bunun üzerine Ş.K., N.Y., B.K. ve H.K. hakkında soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınıp, nöbetçi mahkemece tutuklanan 4 kişi suçlamayı kabul etmedi. Soruşturma kapsamında ihbarcının cinayet silahının N.Y.'nin annesi F.Y.'nin evine götürüldüğü iddiası da araştırıldı. Bilgi sahibi sıfatıyla ifadesi alınan F.Y., yaklaşık 12 yıl önce oğlu N.Y. ve Ş.K.'nın köydeki evine geldiğini, Ş.K.'nın kendisine bir av tüfeği vererek dereye atmasını istediğini, tüfeği kamışların arasına attığını, daha sonra tüfeği çobanlık yapan T.C.'nin bulduğunu duyduğunu söyledi. T.C. ifadesinde, tüfeği bir keçi karşılığında H.A.'ya verdiğini, H.A. ise tüfeği kendisinden 100 koyun alan M.A.'ya hediye ettiğini belirtti. Eski bankacı M.A. ise tüfeği köydeki evinde sakladığını ve hiç kullanmadığını, daha sonra cinayet büro ekiplerine teslim ettiğini söyledi.

MÜEBBET TALEBİ

Soruşturma sonunda N.Y, B.K, Ş.K. ve H.K. hakkında iddianame hazırladı. İddianamede, Ş.K.'nin olay yerinde tüfekle ateş ettiği, ilk atışta saçmaların motosiklete isabet ettiği, ardından evden çıkan maktulün ikinci atışla vurulduğu anlatıldı. Olayda kullanılan tüfeğin Elmadağ'daki bir adrese götürüldüğü, buradan dereye atıldığı ve yapılan araştırma sonucu silahın bulunduğu belirtildi. Ankara 35'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede N.Y, B.K. ve Ş.K. hakkında 'Kasten öldürme', H.K. hakkında ise 'Suç delillerini yok etme' suçundan müebbet hapis cezası talep edildi.